張智倫家族財產 綠批政商關係複雜 藍反嗆潑髒水

民進黨新北中和選區立委參選人吳崢昨指控對手國民黨立委參選人張智倫家族，把土地當大富翁遊戲，其父母從政30年來，財產從2億多元暴增50倍，達破百億元，政商關係錯綜複雜，應向社會大眾說明。張智倫回應，財產申報一切依法辦理，如有不實歡迎檢舉，已請律師蒐證擬向吳崢等人提告意圖使人不當選。

張智倫是國民黨前立委張慶忠、國民黨市議員陳錦錠兒子。吳崢昨揶揄，張慶忠、張智倫家族從政是副業，真正專業是炒地、圈地，張家有329筆土地，市值93.8億，加存款、珠寶、骨董等資產約111億，這些還不含家族名下共19家建設公司。

陪同開記者會的媒體人李正皓表示，張慶忠、陳錦錠夫婦是1994年從政，當時身價2.3億元，過了30年，財產暴增50倍，張、陳夫妻公職薪水一個月約30萬元，財產究竟怎麼累積來的？根據公務人員財產來源不明罪的規定，當事人須說明清楚。

國民黨立委參選人張智倫說，若有不實申報歡迎檢舉，反嗆吳崢提不出證據只會潑髒水。圖／張智倫辦公室提供

張智倫反嗆吳崢提不出證據只會潑髒水，財產申報一切依法辦理，如有申報不實，歡迎檢舉。吳崢、李正皓質疑他賄選、買票，已委任律師蒐集證據，將提告意圖使人不當選，張也酸，「這就是民進黨提名的吳崢，想要帶給中和的選風？」

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