雲林4選將設競總 藍綠拚場

雲林縣立委兩個選區藍綠參選人昨都成立鄉鎮競選總部，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦都先後幫拚連任蘇治芬、劉建國站台，保證各種交通和產業園區建設一樣不會少；另，國民黨的丁學忠和邱良閱也成立競總，縣長張麗善力挺，前縣長張榮味也首度現身站台，拉抬聲勢，炒熱選情。

民進黨雲林立委第1選區參選人蘇治芬昨成立褒忠鄉、口湖鄉競總，行政院副院長鄭文燦、立委莊瑞雄等人到場助陣，鄭文燦允諾，褒忠產業園區及口湖國有地承租與養殖用電優惠持續推動，都不會少。

民進黨第2選區參選人劉建國則成立古坑競總，總統府秘書長林佳龍說，劉建國爭取建設不在話下，光為解決古坑側車道問題，劉親自開車載他繞了7個村，因劉的力爭，全額由中央埋單。

國民黨雲林立委第1選區參選人丁學忠（前排右）昨成立北港鎮競總，前縣長張榮味（前排左）站台致贈吉祥物。記者蔡維斌／攝影

國民黨第1選區參選丁學忠直驅對手蘇治芬的本命區北港鎮成立競總，國民黨不分區立委提名人謝龍介、張麗善、張榮味都到場，丁喊出，全力爭取沿著北港溪岸闢建快速道路，並解決淹水、光電爭議等問題。

國民黨第2選區參選人邱良閱則在西螺鎮成立競總，張榮味致贈吉祥物預祝當選，邱大打農業牌，他說，未來將推動農業轉型升級，會改善西螺果菜市場，「換人做看看，我不會讓鄉親失望」。

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