雲林4選將設競總 藍綠拚場
雲林縣立委兩個選區藍綠參選人昨都成立鄉鎮競選總部，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦都先後幫拚連任蘇治芬、劉建國站台，保證各種交通和產業園區建設一樣不會少；另，國民黨的丁學忠和邱良閱也成立競總，縣長張麗善力挺，前縣長張榮味也首度現身站台，拉抬聲勢，炒熱選情。
民進黨雲林立委第1選區參選人蘇治芬昨成立褒忠鄉、口湖鄉競總，行政院副院長鄭文燦、立委莊瑞雄等人到場助陣，鄭文燦允諾，褒忠產業園區及口湖國有地承租與養殖用電優惠持續推動，都不會少。
民進黨第2選區參選人劉建國則成立古坑競總，總統府秘書長林佳龍說，劉建國爭取建設不在話下，光為解決古坑側車道問題，劉親自開車載他繞了7個村，因劉的力爭，全額由中央埋單。
國民黨第1選區參選丁學忠直驅對手蘇治芬的本命區北港鎮成立競總，國民黨不分區立委提名人謝龍介、張麗善、張榮味都到場，丁喊出，全力爭取沿著北港溪岸闢建快速道路，並解決淹水、光電爭議等問題。
國民黨第2選區參選人邱良閱則在西螺鎮成立競總，張榮味致贈吉祥物預祝當選，邱大打農業牌，他說，未來將推動農業轉型升級，會改善西螺果菜市場，「換人做看看，我不會讓鄉親失望」。
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言