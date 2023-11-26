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黃國昌提改革政見 國會應有聽證調查權

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨不分區立委候選人黃國昌26日呼籲聽眾支持民眾黨，讓國會可以改革。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨不分區立委候選人黃國昌26日呼籲聽眾支持民眾黨，讓國會可以改革。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣的總統權力太大，未來民眾黨在立法院扮演關鍵少數，也要推動國會聽證調查制度！」民眾黨不分區立委候選人黃國昌26日表示，民進黨2016年說要廢考監與改革國會，但7年過去卻什麼都沒做，盼大家支持民眾黨以政黨輪替，落實改革政見，如國會聽證、人事同意權記名表決等。

讓民眾黨改革國會

黃國昌說，民眾黨總統參選人柯文哲提出，要依照《憲法增修條文》規定，總統到國會進行國情報告，並對立委黨團的意見要有回應，要做這樣的改革是因為台灣的總統權力太大、有權無責，因此要加強國會的監督力量，就要在這次選舉中投給民眾黨，以達成政黨輪替的目標。

他強調，2016年國民兩黨都說要國會改革，民進黨當時還質疑國民黨為何7年多執政不作為，偏在選舉時提出改革政見？現在換他問民進黨「這7年都在作什麼？」，黃國昌不滿的說，雙首長制的法國、總統制的美國與內閣制的英國，國會都有聽證調查權，行政官員備詢是不可以說謊的。

「但在我當初質詢普悠瑪事故時，交通部官員都在說謊！」黃國昌強調，行政官員還可以拒絕立委跟其要資料，在國會備詢時只要熬過10幾分鐘的質詢就好，因此一定要政黨輪替，建立國會聽證調查制度。另外，他也希望國會在表決大法官、NCC委員與促轉會委員的職位時，要記名表決。

讓專業人才進國會

他列出馬英九蔡英文任名大法官的時間分別是21天與22天，並痛批說，如此粗暴的提名大法官，不只來不及讓台灣社會認識這些大法官，也對不起大法官職位的神聖性，且明年11月1日就要認命新的司法院正副院長，他說，此事攸關未來司法改革的走向，若要真正推動司法改革，就不能讓民進黨繼續執政。

「台灣立委有時候根本不知道自己在投什麼票！」黃國昌秀出以前立法院表決的提案說，民進黨黨團幹部會在前面舉「反對」或「贊成」牌，讓立委投票有所依據，結果卻還發生舉錯牌的狀況，可見很多立委雖然10幾萬票被選出來，卻還是缺乏相關素養，他呼籲民眾讓民眾黨成為關鍵少數，使國會更進步。

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