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搶基本盤內訌 泛綠自家人廝殺

聯合報／ 記者林伯驊卜敏正／連線報導
民進黨立委高嘉瑜（右）握著立委何志偉（左）、議員王世堅（中）的手，高喊「八席全上」，但何志偉不願意喊出來，場面尷尬。記者鍾維軒／攝影
民進黨立委高嘉瑜（右）握著立委何志偉（左）、議員王世堅（中）的手，高喊「八席全上」，但何志偉不願意喊出來，場面尷尬。記者鍾維軒／攝影

全台七十三席區域立委，藍綠不少內訌分裂，有初選結怨難癒合，還有泛藍或泛綠堅持參選，造成同陣營開戰，選情暗潮洶湧，激烈度更甚於傳統藍綠對決，各勢力席次震盪中。

台北士林、大同立委選區，民進黨議員王世堅在初選擊敗現任立委何志偉出線，「堅偉心結」似乎仍未解，兩人互動少，連台北綠營聯合登記，立委高嘉瑜握著兩人的手喊「堅偉瑜、八席全上」，但兩人表情仍尷尬。

松山、信義選區歷經「費芯大戰」後，藍營質疑許多挺立委費鴻泰的里長，未支持藍營提名參選人徐巧芯，但徐表示，多數費選民都已支持她，沒有整合問題。

北市內湖、南港立委選區呈現泛綠分裂，基進黨吳欣岱登記參選猛轟高嘉瑜無法團結本土派，高反擊吳堅持參選才是分裂泛綠；士林、北投選區，國民黨議員張斯綱、新黨議員侯漢廷會談沒共識，兩人都登記參選，泛藍整合未果。

綠營基本盤雄厚的南部，泛綠廝殺更是激烈，高雄第六選區民進黨立委趙天麟因婚外情退選，甫加入民進黨的議員黃捷空降代打，面臨獨派大老、喜樂島聯盟主席郭倍宏參選，泛綠選票仍有分化危機。

屏東立委第二選區，立委蘇震清因涉貪退黨，兒子蘇孟淳代父出征，對上民進黨徵召前縣長潘孟安子弟兵徐富癸。

2024選舉 2024立委選舉 高嘉瑜 張斯綱 侯漢廷 吳欣岱 王世堅 何志偉

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