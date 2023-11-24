2024選戰溫度計／「月月鳥」鄭運鵬拚3連霸最新當選率曝！力抗「小牛」牛煦庭
針對民眾黨主席柯文哲與國民黨簽署6點藍白合共識合約，後續卻反悔未執行，立委鄭運鵬今（23）日在立法院質詢指出，該合約涉及聯合政府分配，柯文哲也認是期約賄選，法務部能否查辦？對此，法務部次長蔡碧仲表示，該案已由台北地檢署受理告發，目前在偵查中，法務部不便指手畫腳。
鄭運鵬陸戰、空戰並重，力拚3連霸，對抗國民黨新生代對手、桃園市議員牛煦庭，根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（23）日最新公布的桃園市第一選區（蘆竹、龜山及桃園15個里）參選人當選預測，民進黨立委參選人鄭運鵬當選率53.4%，而國民黨參選人牛煦庭當選率則是46.6% 。
賴清德助陣聯合登記造勢 鄭運鵬發文秀政績聲量漲
比較近一週兩人各面向指數，鄭運鵬在聲量、新聞擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳，聲量的部分以2千多筆，贏過牛煦庭的356筆，而雙方在新聞擴散廣度則是差距13個頻道。此外，粉絲互動力的部分，鄭運鵬以2萬勝過牛煦庭的1.2萬。民進黨總統參選人賴清德和行政院副院長鄭文燦22日陪同桃園市6位立委參選人聯合登記造勢，現場擺出大型本壘板，象徵總統、立委成功得分，賴清德喊話「讓桃園6席立委全壘打」。鄭運鵬同日於臉書發文秀政績，直指桃園過去8年進步看得見，包括機場捷運通車、鐵路地下化以及捷運綠線動工，「去年我的政見1200通勤月票，也在行政院的支持下，於今年正式實施。」
牛煦庭競總成立 羅智強、謝龍介助講並致贈「正義之劍」
至於牛煦庭則是好感度較高，以3.1大幅領先鄭運鵬的0.7。牛煦庭19日成立競選總部，桃園市長張善政、前縣長吳志揚及多位龜山區里長都到場支持。此外，台北市立委參選人羅智強、列國民黨不分區立委名單的謝龍介接力助講，砲轟民進黨無所不貪，並致贈「正義之劍」，三人也相約共同前進立院，一起修理貪腐民進黨。對此，有支持者留言表示，「小牛加油！必勝！」、「龜山挺牛的，加油」。
image source：選戰溫度計
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