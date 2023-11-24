快訊

選擇成全！郭台銘發退選聲明：人退，志不退「一定要贏」

等到了！台灣寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI這天開幕 完整紀念商品、營業時間一次看

2024選戰溫度計／邱志偉當選率60.1%輾壓曹桓榮 「這些大咖」助陣拉抬選情

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖／選戰溫度計
圖／選戰溫度計

高雄市第二選區立委邱志偉搶頭香，是高雄第一位登記參選2024立委的人。他20日沒帶輔選團隊、僅由妻子陪同，低調走進選委會辦理參選登記，他表示，因為上午要搭高鐵趕到立法院質詢，所以先來登記。

邱志偉爭取4連任，對抗國民黨高雄市黨部副主委、前韓家軍曹桓榮，根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（23）日最新公布的高雄市第二選區（茄萣區、路竹區、岡山區等8區）參選人當選預測，民進黨立委參選人邱志偉當選率60.1%，而國民黨參選人曹桓榮當選率則是39.9% 。

邱志偉參與賴清德高雄競總成立　拉抬好感度、新聞擴散廣度

比較近一週兩人各面向指數，邱志偉在好感度和新聞擴散廣度表現較佳，好感度的部分以5.8大幅領先曹桓榮的3.8，而雙方在新聞擴散廣度則是差距5個頻道。民進黨總統參選人賴清德高雄競總19日成立，現場湧入6萬人，高雄市長陳其邁、高雄8位立委參選人輪番上台助陣。邱志偉發文表示，謝謝賴清德總統候選人對他的肯定，他會繼續堅定建設北高雄，對交通、文化、教育以及經濟各方面持續努力。對此，有支持者留言，「祝邱委員高票連任」、「祝高票當選，連任成功」。

侯友宜、韓國瑜站台相挺　助攻曹桓榮聲量飆高

至於曹桓榮則是聲量、粉絲互動力數值較高，聲量以803贏過邱志偉的483。此外，粉絲互動力的部分，曹桓榮以5千勝過邱志偉的3千。曹桓榮18日成立競選總部，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜等黨內大咖站台力挺，現場湧入3千位鄉親支持。韓國瑜也送上「乾乾淨淨」的立牌，期許曹桓榮當選後，可以還給台灣人民乾淨的政治。曹桓榮發文表示，「看到許多鄉親，不畏豔陽站在樹蔭下也要給我加油打氣，桓榮一定會秉持莫忘世上苦人多的精神，繼續為基層庶民發聲。」

image source：選戰溫度計

延伸閱讀

2024選戰溫度計／藍白合立委示範區！邱議瑩當選率62.6%　民眾黨曾尹儷苦追

2024選戰溫度計／最美發言人李明璇當選率48.2％落後！賴瑞隆勝出可能原因是？

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 曹桓榮 邱志偉

延伸閱讀

民調／藍白破局侯友宜民調走升 與賴清德差0.3個百分點

藍白郭會談後 韓國瑜發文喊話：請給國民黨一個機會

影／藍白合體沒結論 賴清德：大家敢把國家交給這群人嗎？

賴清德：台灣共識是不支持民眾黨執政 不支持國民黨班師回朝

相關新聞

藍白破局侯友宜找趙少康搭檔 李全教：柯站台還是歡迎

總統大選藍白合破局，國民黨總統參選人侯友宜今與中廣董事長趙少康搭檔完成登記。參選立委力主藍白合的台南市前議長李全教對藍白...

藍白破局苦主 網友朝聖求葉元之別拆「侯柯看板」

2024總統大選藍白郭會談昨不歡而散，新北市板橋東區立委參選人葉元之日前趁藍白合氣勢高漲，率先掛上國民黨總統參選人侯友宜...

4連霸資深議員登記選立委 陳俊龍投入雲林第1選區戰局

雲林縣立委第1選區（海區）6人登記參選，縣議員陳俊龍日前無預警宣布投入戰局，在地方投下震撼彈，他今天在縣議會前議長陳清秀...

國民黨不接受柯文哲站台 游淑慧：一定配合戰略決定

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲各自攜副手登記參選，藍白合破局。對於總統大選藍白分手，立委選舉是否有合作可...

澎湖立委選舉楊曜壓線登記 「三腳督」成形

澎湖立法委員選舉登記，今天民進黨籍現任立委楊曜「壓線」登記，與國民黨徵召的吳政杰、無黨參選的陳慧娟，形成「三腳督」。

藍白合破局 林金結：立院仍需極力整合

國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲因民調一事鬧得不歡而散，藍白整合破局。認為藍白合是最佳選擇的國民黨新北十選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。