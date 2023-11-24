2024選戰溫度計／邱志偉當選率60.1%輾壓曹桓榮 「這些大咖」助陣拉抬選情

高雄市第二選區立委邱志偉搶頭香，是高雄第一位登記參選2024立委的人。他20日沒帶輔選團隊、僅由妻子陪同，低調走進選委會辦理參選登記，他表示，因為上午要搭高鐵趕到立法院質詢，所以先來登記。

邱志偉爭取4連任，對抗國民黨高雄市黨部副主委、前韓家軍曹桓榮，根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（23）日最新公布的高雄市第二選區（茄萣區、路竹區、岡山區等8區）參選人當選預測，民進黨立委參選人邱志偉當選率60.1%，而國民黨參選人曹桓榮當選率則是39.9% 。

邱志偉參與賴清德高雄競總成立 拉抬好感度、新聞擴散廣度

比較近一週兩人各面向指數，邱志偉在好感度和新聞擴散廣度表現較佳，好感度的部分以5.8大幅領先曹桓榮的3.8，而雙方在新聞擴散廣度則是差距5個頻道。民進黨總統參選人賴清德高雄競總19日成立，現場湧入6萬人，高雄市長陳其邁、高雄8位立委參選人輪番上台助陣。邱志偉發文表示，謝謝賴清德總統候選人對他的肯定，他會繼續堅定建設北高雄，對交通、文化、教育以及經濟各方面持續努力。對此，有支持者留言，「祝邱委員高票連任」、「祝高票當選，連任成功」。

侯友宜、韓國瑜站台相挺 助攻曹桓榮聲量飆高

至於曹桓榮則是聲量、粉絲互動力數值較高，聲量以803贏過邱志偉的483。此外，粉絲互動力的部分，曹桓榮以5千勝過邱志偉的3千。曹桓榮18日成立競選總部，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜等黨內大咖站台力挺，現場湧入3千位鄉親支持。韓國瑜也送上「乾乾淨淨」的立牌，期許曹桓榮當選後，可以還給台灣人民乾淨的政治。曹桓榮發文表示，「看到許多鄉親，不畏豔陽站在樹蔭下也要給我加油打氣，桓榮一定會秉持莫忘世上苦人多的精神，繼續為基層庶民發聲。」

image source：選戰溫度計

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