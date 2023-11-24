不分區登記 韓國瑜喊拒當啞巴要打貪

國民黨主席朱立倫昨陪同國民黨不分區立委參選人韓國瑜等人到中選會登記參選。韓國瑜表示，民進黨執政貪汙腐敗橫行，人民受夠了，懇請大家給國民黨一個機會，監督任何一個執政的政黨；當立委應大聲說出人民痛苦、絕不當啞巴，全力捍衛有利人民的法案、政策，讓貪腐遠離台灣。

國民黨不分區立委登記參選卅四席，依序包括韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀等人。

朱立倫表示，國民黨提出史上最強、最有代表性、最專業的不分區名單，未來進立院一定嚴格監督、發揮專業，且在韓國瑜帶領下，每一位不分區立委要成為各地立委參選人最強的助選員；他希望韓國瑜接下來就像隊長一樣，帶著團隊到各地，為參選人加油、打氣。

韓國瑜也指出，國民黨不分區有黨的提名、人民期待與良心工作三重點，民進黨執政了十六年，就是一句話「受夠了」、「真的是受不了」，所有民進黨過去的理想統統遠去，清廉、勤政、愛鄉土的民進黨已變神話故事，現在民進黨被看到是貪汙、腐敗、愛金錢，所以這一次不分區立委選舉特別重要。

他期待立委要思考及看清國家正確方向，要聽清人民痛苦吶喊，要大聲說出人民疾苦；國民黨這次不分區立委人選在各行各業都優秀、專業，請台灣人民給國民黨一個機會，一定讓大家刮目相看。

親民黨昨天也公布十席不分區立委提名名單，排名第一的是前立委、財經學者李桐豪，第二名是前立委陳怡潔，政治學者曲兆祥列第三；親民黨主席宋楚瑜未在名單內。宋楚瑜表示，他沒有意思在這個年齡還要搶位子，他會做親民黨此次立委提名的總教練，他的任務是要推動兩岸和平。

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