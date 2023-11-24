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賴清德帶隊造勢 台南綠委喊全壘打

聯合報／ 記者吳淑玲呂慧瑜／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（右）昨陪台南6立委聯合登記，拉起陳亭妃（右二）的手高喊凍選。記者吳淑玲／攝影
民進黨總統參選人賴清德（右）昨陪台南6立委聯合登記，拉起陳亭妃（右二）的手高喊凍選。記者吳淑玲／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨天回台南陪6名黨籍立委聯合登記，逐一幫披上彩帶、授予球棒，市長黃偉哲喊「老市長就要成為新總統，台南6位立委也要全壘打」。另，國民黨嘉義縣立委第1選區由縣議員詹琬蓁完成登記，現場陪同者獨缺縣黨部主委翁重鈞，詹說，翁有事先告知主持立法院開議。

賴清德一一細數南市第1至6選區的立委賴惠員、郭國文陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇在國會優秀表現，賴說，感謝台南鄉親長期以來和民進黨站在一起為台灣打拚，籲讓總統在台南的得票率全國最高、立委全數當選。

陳亭妃的政治盟友是台南市前議長郭信良，昨天賴清德、黃偉哲、陳亭妃3人同台互動備受關注，現場氣氛良好。

賴清德大讚陳亭妃國會問政第1，不過一度口誤把陳說成當過2屆議員，他不太確定轉頭，陳亭妃回說「是3屆」，賴也立即改口，隨後並牽起陳的手高喊「總統凍蒜、國會過半」。

民進黨雖辦聯合造勢，多人前幾天完成登記參選，昨實際登記為第2選區的郭國文，同個選區昨還有無黨籍市議員陳昆和、人民最大黨詹秋嫻登記參選，另，中華統一促進黨林芳竹昨登記選南市1選區。

國國民黨嘉義縣議員詹琬蓁（前排左五）昨天登記參選嘉縣立委第1選區。記者呂慧瑜／攝影
國國民黨嘉義縣議員詹琬蓁（前排左五）昨天登記參選嘉縣立委第1選區。記者呂慧瑜／攝影

國民黨的嘉義縣立委第1選區人選一度卡關，最後詹琬蓁順利獲提名，她昨天由縣議會藍營黨團書記長李國勝、黨籍縣議員等近30人展現藍營大團結氣勢，不過卻不見現任立委兼嘉縣黨部主委翁重鈞到場。詹琬蓁解釋，翁輪值主持立院經濟委員會，有先跟她說。

此外，台灣維新提名黃一哲出戰嘉縣立委第2選區，前台南縣長、台灣維新召集人蘇煥智陪他完成登記，成為此選區第3名參選人。

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