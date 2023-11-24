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北市士北泛藍分裂 張斯綱、侯漢廷各自努力

聯合報／ 記者楊正海林佳彣王燕華／台北報導
北市長蔣萬安（中）昨上午陪同國民黨8名立委參選人羅智強（左起）、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、游淑慧、張斯綱、徐巧芯、鍾小平登記參選。記者曾學仁／攝影
北市長蔣萬安（中）昨上午陪同國民黨8名立委參選人羅智強（左起）、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、游淑慧、張斯綱、徐巧芯、鍾小平登記參選。記者曾學仁／攝影

北市第一選區（士林北投）立委選舉，泛藍陣營分裂，國民黨北市議員張斯綱、新黨議員侯漢廷前天公開談整合沒共識，張昨天登記參選，直言接下來選戰極可能是「三腳督」戰局；侯漢廷認為，投票前都有機會整合出最強參選人，今天他會以無黨籍登記參選，盼選區政黨輪替。

台北蔣萬安昨天上午陪同立委參選人赴北市選委會登記，眾人喊出「國民黨全壘打」、「八仙過海」，立委參選人徐巧芯游淑慧鍾小平當場打破「打擊黑金」、「打擊台獨」木板，劍指綠營。

張斯綱昨登記後指出，今年5月與國民黨北市議員一同角逐黨內初選，民調雖有高低、差距不大，議員陳重文毅然決定整合，讓國民黨翻轉北市第一選區有了令人振奮的起手式，接下來的選戰絲毫不輕鬆，極可能是「三腳督」戰局。與侯漢廷的競爭，他會堅守不互打、不交惡、不親痛仇快的原則，兄弟登山，各自努力，不給對手見縫插針機會。

對張斯綱登記參選，侯漢廷表示尊重，也強調登記與否並不影響泛藍整合，只要在投票前整合出最強參選人，就有機會下架民進黨，他今天也會登記，提出參選政見，取得更多選民支持。

侯漢廷指出，有強烈的地方勸進聲音，他才決定承擔，但過去數月國民黨與張斯綱溝通不同調，雙方公開會面、論政和民調過程延遲，直至前天才與張公開會面，兩人雖各自提出整合方案，可惜無共識。

另外，國民黨花蓮立委傅崐萁昨由妻子、花蓮縣長徐榛蔚等人陪同登記參選，尋求連任。他說，地方共同期待打通蘇花安、興建花東快，把國道6號銜接台中，讓花蓮成為台灣一日生活圈。

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