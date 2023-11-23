聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市港湖泛綠登記互槓 士北泛藍整合再議

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣林麗玉邱書昱／台北報導
民進黨議員王世堅（中）被要求邀請立委何志偉（左）站台和愛的抱抱，不知所措，立委高嘉瑜（右）見狀抓住二人的手喊「8席全上堅偉瑜」。記者曾學仁／攝影
民進黨議員王世堅（中）被要求邀請立委何志偉（左）站台和愛的抱抱，不知所措，立委高嘉瑜（右）見狀抓住二人的手喊「8席全上堅偉瑜」。記者曾學仁／攝影

北市部分立委選區泛藍泛綠分裂，內湖南港區泛綠參選人昨都登記，基進黨參選人吳欣岱狠嗆民進黨參選人高嘉瑜造成本土派分裂，要好好檢討；高嘉瑜批吳讓本土派蒙羞，是國民黨暗樁；國民黨議員張斯綱和新黨議員侯漢廷都要參選士林北投區，爭論數月，兩人昨開50分鐘直播談整合，仍僵持不下。

民進黨總統參選人賴清德、北市競總主委陳時中昨天攜手黨內8名立委參選人，赴市選委會聯合登記造勢。賴清德喊出北市8席全壘打，對港湖區選情，賴表示，只有高嘉瑜能贏得這場選舉，希望鄉親能團結、集中選票。

北市內湖南港區基進黨立委參選人吳欣岱（右），昨天由基進黨主席王興煥（左）陪同，前往北市選委會登記。記者曾學仁／攝影
北市內湖南港區基進黨立委參選人吳欣岱（右），昨天由基進黨主席王興煥（左）陪同，前往北市選委會登記。記者曾學仁／攝影

吳欣岱說，高嘉瑜在港湖仇恨值真的太高，沒辦法成為團結選項，硬選會撕裂支持者，有害無益，會請高好好檢討，高之前也在黨內道歉，「希望她不要小巷道歉、大街攻擊我」。

高嘉瑜說，吳欣岱堅持參選分裂港湖泛綠選民，要保送、助攻國民黨參選人李彥秀，根本是國民黨的暗樁，是製造仇恨值的罪魁禍首，不斷分裂、分化支持者，希望吳放下仇恨，為港湖守住關鍵1席。

北市第一選區（士林、北投）立委選舉，新黨議員侯漢廷、國民黨議員張斯綱昨談參選整合，一見面就握手喊「共同下架民進黨」。記者林佳彣／攝影
北市第一選區（士林、北投）立委選舉，新黨議員侯漢廷、國民黨議員張斯綱昨談參選整合，一見面就握手喊「共同下架民進黨」。記者林佳彣／攝影

士林北投選區昨由侯漢廷、張斯綱公開談整合，張徵求願意幫忙解決這一局的民調公司在2天做完1067份民調，他願意延到最後一天登記。若來不及可用自己的參考式民調，雙方各找一位民調專家到議長戴錫欽或前市長郝龍斌辦公室檢視，午夜前確認誰勝就參選。

侯漢廷表示，比既有內參民調，他不接受，提出「北投士林版民主初選」方案，邀選區國民黨與無黨籍里長、藍白議員與立委參選人共91人投票，藍占47人對張斯綱有利，能快速有效在2天內整合完畢。但兩人都不同意彼此方案，決定擇期再議。

昨登記發生插曲，士林大同區民進黨初選「堅偉心結」未解，出線的王世堅昨登記，被要求和立委何志偉「愛的抱抱」，兩人不知所措，高嘉瑜抓2人的手牽住高喊「8席全上堅偉瑜」，王、何尷尬不語。

文山南中正選區藍綠白三腳督，民眾黨參選人張其祿昨登記。針對藍白合僵局，他認為要相信民眾由下而上做出判斷，幾腳督不重要，推出好人才更重要。

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 高嘉瑜 張斯綱 侯漢廷 吳欣岱 李彥秀 何志偉 王世堅

延伸閱讀

賴清德稱只有高嘉瑜能贏 吳欣岱：本土派光榮感由我恢復

北市綠委參選人登記 賴清德挺高嘉瑜：只有她在該區能勝選

泛藍勢力整合？侯漢廷、張斯綱會面 吳思瑤：不影響

影／堅偉瑜再現！高嘉瑜抓住2人牽手 何志偉、王世堅超尷尬

相關新聞

爭立委 台東綠營分裂 藍乘隙進擊

東台灣看似藍營鐵票區，宜花東縣長都是藍營執政，但3席立委中，民進黨就包了2席，藍綠各有優勢和分裂危機，民眾黨則期待從宜蘭...

北市港湖泛綠登記互槓 士北泛藍整合再議

北市部分立委選區泛藍泛綠分裂，內湖南港區泛綠參選人昨都登記，基進黨參選人吳欣岱狠嗆民進黨參選人高嘉瑜造成本土派分裂，要好...

選立委 新北昨6人登記 藍綠拚場

2024立委選舉登記第3天 ，新北市昨有6人登記，新北第4選區立委參選人蔣欣璋找國民黨副主席連勝文及多名市議員助陣，喊話...

選立委 桃園藍綠聯合登記拚場

2024桃園立委選舉，藍綠昨聯合登記，強調要6席全上、國會過半。民進黨上午由總統參選人賴清德、行政院副院長鄭文燦領軍，訴...

傳物資夾文宣、動員涉賄 雲檢調查

雲林立委第1選區目前5人登記參選，選情熱鬧，不過國民黨參選人丁學忠昨天與律師出面指出，獲報疑有慈善團體發放的物資中涉夾帶...

台南李全教喊當選查弊 綠今聯合造勢

立委參選登記拚聲勢，台南前議長李全教以無黨籍參選南市第4選區，昨天在多名國民黨及無黨籍議員陪同完成登記，他說，要打破台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。