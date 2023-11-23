台中8選區／東豐快未完工 謝志忠、江啟臣陣營交鋒

二度挑戰台中市第八選區立委的民進黨參選人謝志忠，昨天發表參選政見，指東豐快速道路至今尚未完工，批評現任立委未爭取中央預算，「像在蓋海底隧道」；國民黨立委江啟臣服務處發言人王昱翔批，東豐快是林佳龍市長任內停工，最大禍首是林佳龍與謝志忠。

謝志忠連任5屆台中市議員，此次披戰袍再戰江啟臣。他說，當年對手批評民進黨讓東豐快速道路停工，導致他在東勢區輸掉4千多票，如今8年過去，東豐快速道路仍沒完工。

謝志忠還拿出江啟臣三屆立委選舉公報，都將東豐快速道路復工通車納入政見，呼籲江不要選舉到，就拿建設欺騙山城鄉親，卻遲遲未完工通車。

王昱翔表示，東豐快2014年胡志強市長任內動工，2015年林佳龍市長停工，直至盧秀燕市長上任後，與江啟臣攜手合作，去年復工。

王昱翔表示，當年林佳龍市長停工東豐快，江啟臣多次向市府陳情、抗議，按原定計畫應於2020年通車，現在最快要2027年才能通車，浪費了7年、多花人民100億納稅錢，這筆帳該誰來負責？謝志忠也在三次選舉公報中，將東豐快列為政見，呼籲不要雙標。

謝志忠說，台中縣市合併後，豐原與山城遭邊緣化，未見對手爭取豐原捷運，甚至阻擋前瞻計畫，呼籲鄉親送他進中央，爭取一條豐原捷運回來。

王昱翔指出，江啟臣曾於2022年在立法院交通委員會到台中考察時，提出將「崇德豐原線」優先納入「近期規畫」，會全力向中央爭取經費補助。

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