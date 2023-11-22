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新北第七選區激戰！羅致政最新當選率52.7％ 葉元之獲「Z9大神」支持有望翻盤？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：選戰溫度計

文／陳宣懿

藍白政黨協商原定18日公布正副總統人選，卻臨時喊卡，讓不少網友認為17日才掛上國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲同框看板的國民黨立委參選人葉元之恐成最大苦主。對此，葉元之信心滿滿地表示，他一定會掛到選戰結束，並認為藍、白最終會合，否則雙方早就該正式宣戰。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（21）日最新公布的新北市第七選區（板橋東區）參選人當選預測，民進黨立委參選人羅致政的52.7％，贏過國民黨參選人葉元之當選率47.3％。葉元之在媒體與網路擁有高聲量，又獲得熟悉網路生態、有「Z9大神」之稱的民眾黨吳達偉支持，他是否能中斷羅致政的3連霸，有待觀察。

葉元之掛侯柯看板成苦主？聲量、新聞擴散廣度竄高

比較近一週兩人各面向指數，葉元之在聲量、新聞擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳，聲量的部分以6千筆，贏過羅致政的1千筆，而雙方在新聞擴散廣度則是差距4個頻道。此外，粉絲互動力的部分，葉元之以7千勝過羅致政的5千。對於藍白合瀕臨破局，葉元之卻早已掛上「侯柯」看板，有PTT網友表示，「廣告業者笑了」、「元之太急了吧」；還有人認為，「折掉一半不就好」、「把正副兩個字蓋掉就好，問題不大」。

賴清德陪同羅致政聯合登記參選　造勢拉抬好感度　

至於羅致政則是好感度較高，以0.6領先葉元之的0.4。民進黨總統參選人賴清德20日陪同新北市12區立委參選人聯合登記，眾人高喊「新北All Star，一加十二全壘打」口號，立法院長游錫堃為羅致政戴上挺台灣的帽子，並從賴清德手中接下球棒，期待為台灣擊出勝利的一擊。對此，有支持者留言表示，「一起揮出勝利全壘打」、「祝福順利當選連任成功，加油！」。

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