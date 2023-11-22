柯辦：柯文哲願意幫藍小雞站台

藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室主任周榆修昨表示，現階段沒有「侯柯配」的選項，只有「柯侯配」，但為了國會席次極大化，柯文哲願意幫國民黨小雞站台，民眾黨的用意，不是要讓國民黨參選的夥伴有黨紀的狀況，而是希望能夠幫忙。

國民黨副秘書長江俊霆前天中午與周榆修見面，雙方交換意見商討藍白合事宜。周榆修昨天表示，江俊霆表達期待「侯柯配」，他則表達民眾黨立場沒有「侯柯配」選項，若是「柯侯配」可以一起努力。

周榆修指出，他跟江俊霆見面以談國會合作為主，針對未來立法院生態交換意見，柯文哲非常關心國會合作，因為終究國民黨提名的立委人數比較多，總是方方面面可以幫上忙，不論是柯文哲或是民眾黨都會一本初衷，以國會席次最大化為目標，如果國民黨的立委參選人有需要幫忙，柯文哲願意幫忙站台輔選。

周榆修說，江俊霆也表達知道國會選舉是很重要的工作之一，但重申國民黨在總統選舉上還是期待侯柯配，他也明確說明柯陣營沒有侯柯配這選項，如果是柯侯配的話，大家可以一起努力。

周榆修表示，藍白合現在只有「柯侯配」一個選項；至於接下來是否再跟國民黨談，周榆修說，時序一直在往前走，兩邊陣營就該努力、該準備的準備。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡前天在政論節目表示，柯文哲本來想要退了，引發聯想。陳智菡昨解釋，所謂的退是指退讓，希望在野整合成功，不是退選。

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