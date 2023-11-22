新北中和區／張智倫家族拆違建 吳崢隔空舌戰

新北市中和區國民黨立委參選人張智倫家族被踢爆住家頂樓有違建，中和鬧區透天厝加蓋成高爾夫球練習場，他昨早請工人火速拆除。對手、民進黨立委參選人吳崢批，張家知法犯法，視公安及法律為無物。民進黨不分區立委提名人王義川昨帶球竿到中和，嗆聲張家應該開放給他打，「我很久沒打球了」。

張智倫遭媒體爆料，指張家位於新北市中和四號公園旁的透天厝，頂樓違建加蓋成高爾夫球練習場，新北市政府卻視而不見。張家前天晚上火速回應，指該違建是民國80年興建，民國85年以前既存違建緩拆期限，為了平息爭議，會立即雇工拆除。

吳崢說，張智倫父親、前立委張慶忠是國民黨權貴，違建用途居然是私人空中高爾夫練習場，視公共安全、法律為無物。

吳還抨擊，張智倫母親是新北市議員陳錦錠，家族不可能不知道法規相關限制，加上媒體拍到的屋頂管線相當新穎，肯定是近年有翻修過，凸顯張家一貫以來權貴、橫行霸道作風。

張智倫回應，該違建非他所有，選舉不該選到禍及家人、喪失人性。張指出，該違建於民國80年興建，對手稱「政治勢力龐大」指控是莫須有，已雇工拆除違規增建設施，呼籲副總統賴清德身為國家副元首，應為民表率，也該拆除萬里老家違建。

新北市工務局表示，張家位於中和的頂加違建案，經查過去沒有民眾陳情的相關紀錄，拆除隊有派員現場勘查並依法辦理。

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