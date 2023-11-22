聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北中和區／張智倫家族拆違建 吳崢隔空舌戰

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北報導
新北市中和區國民黨立委參選人張智倫家族遭爆違建，位於中和鬧區的透天厝頂樓加蓋成球場，他昨找來工人火速拆除。記者李成蔭／攝影
新北市中和區國民黨立委參選人張智倫家族遭爆違建，位於中和鬧區的透天厝頂樓加蓋成球場，他昨找來工人火速拆除。記者李成蔭／攝影

新北市中和區國民黨立委參選人張智倫家族被踢爆住家頂樓有違建，中和鬧區透天厝加蓋成高爾夫球練習場，他昨早請工人火速拆除。對手、民進黨立委參選人吳崢批，張家知法犯法，視公安及法律為無物。民進黨不分區立委提名人王義川昨帶球竿到中和，嗆聲張家應該開放給他打，「我很久沒打球了」。

張智倫遭媒體爆料，指張家位於新北市中和四號公園旁的透天厝，頂樓違建加蓋成高爾夫球練習場，新北市政府卻視而不見。張家前天晚上火速回應，指該違建是民國80年興建，民國85年以前既存違建緩拆期限，為了平息爭議，會立即雇工拆除。

吳崢說，張智倫父親、前立委張慶忠是國民黨權貴，違建用途居然是私人空中高爾夫練習場，視公共安全、法律為無物。

吳還抨擊，張智倫母親是新北市議員陳錦錠，家族不可能不知道法規相關限制，加上媒體拍到的屋頂管線相當新穎，肯定是近年有翻修過，凸顯張家一貫以來權貴、橫行霸道作風。

張智倫回應，該違建非他所有，選舉不該選到禍及家人、喪失人性。張指出，該違建於民國80年興建，對手稱「政治勢力龐大」指控是莫須有，已雇工拆除違規增建設施，呼籲副總統賴清德身為國家副元首，應為民表率，也該拆除萬里老家違建。

新北市工務局表示，張家位於中和的頂加違建案，經查過去沒有民眾陳情的相關紀錄，拆除隊有派員現場勘查並依法辦理。

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 張智倫 吳崢 王義川 張慶忠 賴清德

延伸閱讀

張智倫家族透天違建高球場 王義川帶球竿到中和喊想打

遭爆家族透天違建高爾夫練習場 張智倫火速聘工人拆除

家族透天厝遭爆加蓋成「高爾夫球練習場」 張智倫：今早拆

登記首日張智倫搶頭香 酸賴清德在中和沒投票權

相關新聞

民眾黨不分區「雙黃」排一、二 陸配李貞秀入列

民眾黨中央委員會昨天通過不分區立委提名名單，共擬提名卅四人；民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌各列女生...

柯辦：柯文哲願意幫藍小雞站台

藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室主任周榆修昨表示，現階段沒有「侯柯配」的選項，只有「柯侯配」，但為了國會席次...

高雄藍白合登記 綠議員團助陣

國民黨高雄7名立委參選人，昨由立法院前院長王金平等人陪同，到市選委會登記參選造勢，民眾黨南部唯一立委參選人、第1選區曾尹...

藍綠聯合登記今拚場 桃警布重兵

2024桃園立委選戰加溫，藍綠今天都以聯合登記造勢互別苗頭，民進黨總統參選人賴清德預計上午率自家提名及禮讓的參選人聯合登...

立委選舉登記 新北8人 連江1人

2024立委選舉登記第2天，新北市昨有8人登記、連江縣1人，金門、基隆無人登記。

北市士北泛藍整合 侯漢廷、張斯綱今會談

北市第一選區（士林、北投）泛藍分裂，藍營北市立委參選人23日將在台北市長蔣萬安陪同下登記參選，該選區泛藍分裂能否整合備受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。