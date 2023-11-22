立委選舉登記 新北8人 連江1人

2024立委選舉登記第2天，新北市昨有8人登記、連江縣1人，金門、基隆無人登記。

新北昨天上午分別有國民黨立委洪孟楷、民眾黨立委參選人邱臣遠登記，兩人前後腳抵達選委會，各陣營輸人不輸陣，洪找來列入國民黨不分區立委提名人新北法制局長吳宗憲、婦產科醫師陳菁徽助陣，邱有民眾黨立委賴香伶、張其祿及議員陳世軒與黃瀞瑩加持，雙方在選委會大廳相遇，主動握手寒暄。

民眾黨立委參選人邱臣遠（中）昨辦理登記，黨內多名同志助陣。記者劉懿萱／攝影

雙方談起藍白合時，皆表態支持自家母雞。洪孟楷說，既然有6成5民意希望政黨輪替，相信在野夥伴也有聽到，可再給整合多點時間。邱則表示，從主流民意、民調來看，柯正侯副是最有機會的，並指在野整合「是合作的合，並非合併的合」。

現任立委羅明才、國民黨立委參選人洪佳君、民進黨立委參選人莊銘淵昨也辦理登記。另外，還有統促黨翁藤原、台灣雙語無法黨李佳蒨及無黨籍立委參選人陳東雲，分別登記新北市第1選區、第12選區及第3選區。

國民黨連江縣立委陳雪生昨在連江縣長王忠銘、議長張永江陪同下登記，陳說，擔任立委以來，全年無休，電話24小時服務，4年來為馬祖爭取70多億建設補助，盼鄉親繼續支持。

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