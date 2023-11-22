雲嘉南立委選舉 藍綠登記各秀團結

台南藍綠陣營立委參選人昨天分別集結登記，展現團結，民進黨拚連任王定宇、林宜瑾、林俊憲一起登記，而藍營參選人陳以信、王家貞、姚正玉、周宏昌聯合造勢並登記。另，參選嘉縣二選區無黨籍林國慶，由國民黨、民眾黨等黨籍人物陪同登記，表示跨黨派拚勝選；雲林民進黨立委劉建國登記，則有百歲老農現身相挺。

參選南市立委第6選區的王定宇昨上午先到選委會，第4選區林宜瑾、第5選區林俊憲隨後連袂抵達；林宜瑾說，賴清德政治起始地在中西區，也是她的出生地、更是林俊憲目前的選區，她和林俊憲昨一起來登記別具意義，台南6席立委一定要全上。

台南市國民黨立委參選人周宏昌（前排右起）、陳以信、王家貞、姚正玉昨天一起到選委會登記參選。記者鄭惠仁／攝影

國民黨徵召陳以信參選南市第6選區、市議員王家貞選5選區，姚正玉、周宏昌參選第3和1選區，喊出不能讓民進黨在國會過半，全力讓台南成為賴清德的「要命區」。

林國慶昨由國民黨縣議員簡嘉億及陳信文、民雄鄉代會主席涂文生、民眾黨嘉縣黨部主委李泳江、親民黨中央副秘書長簡泰河、無黨議員兼競總發言人何子凡等近20人陪登記，林說，藍白合在嘉縣成功，攜手「在野大聯盟」力拚。

民進黨劉建國拚連任雲林立委第2選區，古坑鄉103歲農民吳福壽特地現身陪他完成登記，劉直言，自己沒有任何政治家族背景，但擁有全世代的支持者。

特地從嘉縣梅山鄉遷戶籍到嘉義市參選立委的簡明廉，在妻子陪同下完成登記。

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