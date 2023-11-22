藍綠聯合登記今拚場 桃警布重兵

2024桃園立委選戰加溫，藍綠今天都以聯合登記造勢互別苗頭，民進黨總統參選人賴清德預計上午率自家提名及禮讓的參選人聯合登記，國民黨下午由議長邱奕勝領軍，同樣以黨籍提名參選人聯合登記回敬，為防意外衝突，警方也部署重兵。

本屆桃園市6席立委，國民黨取得3席，民進黨2席，另和無黨籍合作拿下1席，下屆藍綠依舊競爭激烈，國民黨市黨部主委黃敏恭表示，目標仍是6席全壘打，選情持續看好；民進黨也樂觀至少「保3」，部分選區靠總統選情加油衝刺仍有機會。

民進黨支持的6名立委參選人，今由賴清德和行政院副院長鄭文燦領軍，到選委會聯合登記造勢，訴求「桃園隊挺台灣」；國民黨部指出，很巧，都選同一天聯合造勢，希望選民好好比較，國民黨有自信各方面表現都勝出。

桃竹苗昨共6人完成登記。桃園4選區現任立委萬美玲細數過去問政表現及成績，盼有機會在立院繼續爭取及推動地方重要建設；6選區無黨籍立委趙正宇，持續保持低調登記爭取連任。

參選竹縣2選區時代力量立委王婉諭強調，民調和國民黨對手林思銘非常接近，「只有王婉諭能贏林思銘」；立委林思銘反擊，自己民調領先超過5%，但絕不大意；民進黨參選人曾聖凱回應，把自己的輸贏放在選民福祉前面，社會自有公評。

新竹市立委選舉則在時力立委邱顯智完成登記參選後，正式形成「四腳督」；邱顯智說，2016年首度參選竹市立委，落敗後仍留在新竹，無論新竹人遇到什麼困難，自己一直都在。

苗栗縣2選區無黨籍曾玟學和國民黨邱鎮軍都完成登記。邱鎮軍呼籲鄉親支持他到立法院，把公義的事情統統找出來，協助建設苗栗；曾玟學強調，台灣實施單一選區兩票制後，苗栗是全島唯一沒有非國民黨籍當選立委的縣市，盼鄉親支持他完成挑戰。

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