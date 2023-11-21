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新北永和區／賴清德輔選 3度喊錯莊銘淵

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導
民進黨總統參選人賴清德（左）昨赴新北市選委會，致詞提到永和選區立委參選人莊銘淵（右）時，再度口誤講成莊琪銘。記者劉懿萱／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）昨赴新北市選委會，致詞提到永和選區立委參選人莊銘淵（右）時，再度口誤講成莊琪銘。記者劉懿萱／攝影

立委選舉登記首日，民進黨總統參選人賴清德昨陪新北12名黨內立委參選人登記，一一介紹時出現小插曲，把永和選區參選人莊銘淵錯喊成「莊琪銘」，這已是賴公開輔選第3度講錯莊的名字。當時莊面無表情，事後還為賴緩頰。

10月底賴清德為中和選區參選人吳崢輔選時，就將莊銘淵喊成桌球國手「莊智淵」，一連講了好幾遍；本月初新北競選總部成立大會時，又把莊叫成「鄭銘淵」。

賴清德昨介紹各區參選人特色，首次喊對莊銘淵名字，第二次卻說「莊琪銘...莊銘淵則是基層出身」，第3度口誤，台下支持者錯愕。

被念錯名字，莊銘淵當下面無表情，後續仍和賴清德握手。活動結束，他透過群組回應，賴是因惦記三峽區立委吳琪銘，無意中才將他們2人組成新北連線「莊琪銘」。

莊銘淵原是永和後溪里長，因無黨籍李正皓捲入性平爭議退選得以出線，卻被視為越級打怪；隨後又被批消費「最美里長」陳紫渝戀情引發爭議。賴清德10月到新北輔選時曾對莊說重話，要求他天天出門拜票，「你能不能當選，我不是靠山，市民才是你的靠山。」

賴清德喊錯自家立委參選人名字，對手國民黨立委林德福一聽到記者詢問笑說，別黨家務事他不便多談，但地方綠營人士曾透露，莊硬蹭陳紫渝戀情，加上陳的父親也是現任里長，多少會影響地方對他看法。

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