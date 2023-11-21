立委選舉登記 高屏澎東13人搶頭香

2024大選開放登記首日，高雄4名民進黨現任立委邱志偉、邱議瑩、林岱樺和賴瑞隆，及6選區徵召參選的市議員黃捷，勞動黨新住民代表湛秀英都完成立委參選登記；屏東無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳、中華聯合黨吳媚宮登記屏第2選區、民進黨山地原民立委伍麗華完成登記、屏東無黨籍議員蔣月惠登記第1選區；台東民進黨參選人賴坤成，及「小民參政歐巴桑聯盟」黃婉茹都登記參選；澎湖「仁醫」侯武忠遺孀陳慧娟，也以無黨籍登記成為立委參選人。

黃捷昨由胞妹黃蓉陪同登記，她稱胞妹是幸運女神，搶第1登記是展現必勝決心；邱議瑩由丈夫李永得陪同登記拚4連霸，該選區國民黨未推人選，民眾黨推曾尹儷，邱強調不管藍白怎麼合，人民福祉最重要。

高雄2選區拚4連霸的立委邱志偉要趕赴立院，登記後低調離開；第4選區林岱樺登記後強調，建設不能斷、爭取5連霸；8選區尋求3連霸的賴瑞隆由多名議員、里長陪同登記，展現實力。

屏縣議員蔣月惠昨戴自製旋轉安全帽，掛參選標語，吸引眾人目光；蘇孟淳登記時強調，要爭取各黨派支持，組成「在地聯盟」；伍麗華登記後表示，本屆當選得來不易，這次參選將完成原民主體地位翻轉。

賴坤成（左)此次獲得民進黨提名參選台東立委，但也面臨黨內分裂危機，登記後在縣府門口發表感性演說。記者徐白櫻／攝影

賴坤成昨在台東搶頭香登記，面臨立委劉櫂豪脫黨參選，他高呼「集中選票支持賴坤成」；政治素人黃婉茹說，代表一群媽媽參選，爭取婦兒福利。

陳慧娟昨到澎縣選委會搶得頭香，並指昨是丈夫逝世6周年紀念，期望以立委一職為澎湖人發聲。

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