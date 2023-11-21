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角逐立委 雲嘉南首日13人登記

聯合報／ 記者鄭惠仁黃于凡李宗祐魯永明陳雅玲謝進盛／連線報導
國民黨張秀華（前排左）在市長黃敏惠（前排右）等人陪同下，登記參選嘉市立委。記者李宗祐／攝影
國民黨張秀華（前排左）在市長黃敏惠（前排右）等人陪同下，登記參選嘉市立委。記者李宗祐／攝影

2024總統立委選舉昨天起登記到周五，雲嘉南13人完成立委登記，侯陸太坐著輪椅以無黨參選台南第1選區，成為南市第1人；嘉義縣民進黨蔡易餘陳冠廷與首投族徒步去登記，另，嘉義市、雲林的國民黨選將都要挑戰現任，昨分別由黨籍市長黃敏惠張麗善陪同到選委會，喊出要政黨輪替。

侯陸太為民進黨員，不過綠營在1選區已提名現任賴惠員拚連任，市黨部研議黨紀處分；賴惠員昨委託丈夫張志仁代為登記，同選區另名無黨魏耀乾也完成登記。

台南市立委第3選區現任陳亭妃（前排左三）昨天由8名女市議員陪同，完成登記拚連任。記者鄭惠仁／攝影
台南市立委第3選區現任陳亭妃（前排左三）昨天由8名女市議員陪同，完成登記拚連任。記者鄭惠仁／攝影

南市第3選區現任陳亭妃由陳秋萍、杜素吟、蔡秋蘭、陳怡珍等8名女性市議員陪同前往登記，表示展現最強女力；有最強里長稱號的陳永和登記挑戰第6選區。

民進黨提名的嘉縣立委1選區現任蔡易餘、2選區參選人陳冠廷率領數10名首投族步行至嘉縣選委會，齊呼「年輕世代，壯大嘉義」。

國民黨嘉市議員張秀華在市長黃敏惠、黨籍議員陪同下，搶得嘉市立委登記頭香，她身穿KANO字樣上衣說，代表永不放棄精神；小民參政歐巴桑聯盟政黨首度插旗嘉市，由大腳小腳親子共學團雲嘉團領隊陳玥妗登記參選。

雲林縣由台灣革命黨李昭儀登記選第1選區立委成頭香，國民黨提名1和2選區選將丁學忠、邱良閱，一起由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委林文瑞、議長黃凱、副議長蔡咏鍀、排入國民黨不分區的張嘉郡等人陪同登記，展現藍軍團結氣勢。第1選區現任民進黨蘇治芬也在下午登記，她說，這次是為孩子未來而戰。

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