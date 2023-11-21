聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委選舉登記首日 桃竹苗11人完成

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬朱冠諭吳傑沐黃羿馨／連線報導
以無黨籍參選的民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭（右二），昨在支持者陪同下到選委會登記參選。記者王駿杰／攝影
以無黨籍參選的民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭（右二），昨在支持者陪同下到選委會登記參選。記者王駿杰／攝影

立委選舉登記昨開跑，桃竹苗共11人完成，不同現場都傳出火藥味。藍綠白黃4搶1激戰的新竹市選區，無黨柯美蘭、民進黨林志潔和國民黨鄭正鈐完成登記，但民進黨立院總召柯建銘趁機批評市長高虹安是「新竹之恥」，市府發言人徐千晴隨後回應，遺憾政壇前輩不當發言，已失風度、缺乏民主素養。

柯美蘭昨搶頭香，到了選委會才發現忘記帶保證金20萬元，當場很快湊足繳交；她稱「因為平時沒有把錢看得很重要」，但眾志成城，很多事件就可以處理好。

民進黨立院總召柯建銘（左二）陪林志潔（中）登記。記者王駿杰／攝影
民進黨立院總召柯建銘（左二）陪林志潔（中）登記。記者王駿杰／攝影

柯建銘陪林志潔登記時說，林志潔負擔竹市重新光榮的時刻，過往選出高虹安造成新竹之恥，每個人都抬不起頭，因此拜託新竹市民「笨一次就好，不要笨第2次」。

徐千晴回應，柯建銘8年新竹執政的子弟兵未獲選民支持，卻在選後用力檢討選民，恐不妥；這些失言就如同同黨立委林宜瑾說的「失去風度、缺乏民主素養」。

國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐（中）昨在支持者陪同下到選委會登記。記者王駿杰／攝影
國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐（中）昨在支持者陪同下到選委會登記。記者王駿杰／攝影

鄭正鈐強調，自己推動林智堅市府沒努力推動、直到高虹安上任才重視的關埔空橋計畫，民進黨完全執政產生不少弊案疑雲，應政黨輪替。至於時代力量立委參選人邱顯智預計今天登記。

桃園市4人完成登記，包括3選區新黨游智彬、民進黨彭俊豪，5選區民進黨劉仁照，6選區無黨籍葉堂宇。游智彬高呼「下架民進黨、下架胎哥貪腐政權」，彭俊豪強調不必扯遠，他累積近萬件選服案才是人民所需。劉仁照則說，會計師進國會，平鎮龍潭的未來才有「人罩」。

竹縣3人登記，有1選區民進黨詹紀緹，2選區國民黨林思銘、民進黨曾聖凱，曾聖凱邀請林思銘握手卻遭拒，場面一度尷尬；苗栗縣僅1選區無黨籍陳超明登記，由縣長鍾東錦、議長李文斌、副議長張淑芬和前縣長劉政鴻陪同，聲勢浩大。

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 高虹安 柯建銘 林志潔 鄭正鈐 劉仁照 徐千晴 曾聖凱

延伸閱讀

竹市立委登記藍營打政績牌 柯美蘭忘帶保證金20萬

影／柯建銘姚立明陪同林志潔登記 老柯談高虹安：拜託市民笨一次就好

柯美蘭也哭了！不捨哥哥柯文哲「被折服大黨壓迫之下」

綠竹市立委參選人林志潔推「行動故事車」 邀親子共讀

相關新聞

立委選舉登記首日 桃竹苗11人完成

立委選舉登記昨開跑，桃竹苗共11人完成，不同現場都傳出火藥味。藍綠白黃4搶1激戰的新竹市選區，無黨柯美蘭、民進黨林志潔和...

立委選舉登記 高屏澎東13人搶頭香

2024大選開放登記首日，高雄4名民進黨現任立委邱志偉、邱議瑩、林岱樺和賴瑞隆，及6選區徵召參選的市議員黃捷，勞動黨新住...

角逐立委 雲嘉南首日13人登記

2024總統立委選舉昨天起登記到周五，雲嘉南13人完成立委登記，侯陸太坐著輪椅以無黨參選台南第1選區，成為南市第1人；嘉...

參選立委 中彰投首日6人登記

立委選舉昨起登記，民進黨南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒扛出「海鯤號」模型，追打潛艦議題；國民黨第二選區立委參選人游顥也在...

家族透天厝遭爆加蓋成「高爾夫球練習場」 張智倫：明早拆

新北市中和區國民黨立委參選人張智倫遭周刊爆料，指張家位於中和四號公園旁的透天厝，頂樓違建加蓋成高爾夫球練習場，市府卻視而...

博士論文再被控「抽換過」 郭國文回擊：不斷抹黑已提告

台南市立委第2選區參選人陳昆和今開記者會，矛頭對準同選區民進黨立委郭國文，指政治人物有心向上求學充實自己，提升服務品質是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。