立委選舉登記首日 桃竹苗11人完成
立委選舉登記昨開跑，桃竹苗共11人完成，不同現場都傳出火藥味。藍綠白黃4搶1激戰的新竹市選區，無黨柯美蘭、民進黨林志潔和國民黨鄭正鈐完成登記，但民進黨立院總召柯建銘趁機批評市長高虹安是「新竹之恥」，市府發言人徐千晴隨後回應，遺憾政壇前輩不當發言，已失風度、缺乏民主素養。
柯美蘭昨搶頭香，到了選委會才發現忘記帶保證金20萬元，當場很快湊足繳交；她稱「因為平時沒有把錢看得很重要」，但眾志成城，很多事件就可以處理好。
柯建銘陪林志潔登記時說，林志潔負擔竹市重新光榮的時刻，過往選出高虹安造成新竹之恥，每個人都抬不起頭，因此拜託新竹市民「笨一次就好，不要笨第2次」。
徐千晴回應，柯建銘8年新竹執政的子弟兵未獲選民支持，卻在選後用力檢討選民，恐不妥；這些失言就如同同黨立委林宜瑾說的「失去風度、缺乏民主素養」。
鄭正鈐強調，自己推動林智堅市府沒努力推動、直到高虹安上任才重視的關埔空橋計畫，民進黨完全執政產生不少弊案疑雲，應政黨輪替。至於時代力量立委參選人邱顯智預計今天登記。
桃園市4人完成登記，包括3選區新黨游智彬、民進黨彭俊豪，5選區民進黨劉仁照，6選區無黨籍葉堂宇。游智彬高呼「下架民進黨、下架胎哥貪腐政權」，彭俊豪強調不必扯遠，他累積近萬件選服案才是人民所需。劉仁照則說，會計師進國會，平鎮龍潭的未來才有「人罩」。
竹縣3人登記，有1選區民進黨詹紀緹，2選區國民黨林思銘、民進黨曾聖凱，曾聖凱邀請林思銘握手卻遭拒，場面一度尷尬；苗栗縣僅1選區無黨籍陳超明登記，由縣長鍾東錦、議長李文斌、副議長張淑芬和前縣長劉政鴻陪同，聲勢浩大。
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