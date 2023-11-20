新聞眼／陳永康vs.沈伯洋 藍綠立委提名 反映不同國防思維

下屆立法院將有兩位標榜國防專業的立委，分別是國民黨陳永康與民進黨沈伯洋。不分區名單堪稱政黨向選民訴求的形象招牌，兩人所代表意義，正好完全相反。

退伍軍人族群近年面臨信仰價值崩解與年改財產損失，失望心理下，不乏激進甚至「紅化」言行。敏銳於世代矛盾的蔡政府或其側翼，自然大舉利用，把他們愈抹愈黑，更自外於社會主流。

就此而言，國民黨提名陳永康，可說兼顧軍中倫理與社會觀感。蔡政府推動的國艦國造，正是他所首倡，離開公職後又活躍於國內外智庫，「反美親共」、「反潛艦」乃至「陳腐落伍」之類帽子，都沒法戴到頭上。

過去很長時間，綠營與軍人之間，存在反感與不信任。蔡政府為扭轉局面，致力於「軍心工程」，投下大量資源與現役官兵博感情；對國軍歷史文化的「中國」元素，基本也採容忍態度。搭配世代交替，如今軍中的政治立場，早已非如前輩一般深藍。

然而，綠營內也始終存在另一派思維：認為軍方至今充斥對國民黨威權統治的崇拜，懷疑他們為台灣而戰的忠誠度，因此應該貫徹轉型正義，建立真正「台派」的國防體系。沈伯洋出線，無疑代表這種想法的昂揚。

因此，未來不難看到，黑熊學院或類似推動民防組織，會更積極要求軍方提供人力、場地的支援配合，也將更積極要求，為了反制對岸認知戰，國軍必須徹底割捨一九四九年之前的歷史。就深綠角度來看，這類舉動可能早就該做，卻也是蔡政府始終避免「踩雷」之所在。

過去八年，綠營在選票版圖與對美關係上的斬獲，關鍵正是努力表現中庸，將對手擠向邊緣。如今政府換代在即，賴清德要接下蔡英文路線的棒子，還是要回歸「正統」深綠？

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