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2024選戰溫度計／七連霸立委羅明才最新預測當選率50.6% 「這個世代」曾柏瑜緊追

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文／陳宣懿

前立委、太陽花學運參與者黃國昌16日宣布退出時代力量並加入民眾黨，外傳他將列入民眾黨不分區立委名單。對此，出身太陽花世代的立委參選人們組成的「這個世代」連線，成員包含苗博雅曾柏瑜等人，17日發出聯合聲明指出，任何9年前走上街頭、捍衛主權與民主自由的人，都絕不應與「藍白合」為伍，「令人遺憾的是，也有人走向了與我們不同的方向，與當年曾登高疾呼的信念背道而馳」。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，17日最新公布的新北市第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）參選人當選預測，國民黨參選人羅明才當選率50.6％，贏過民進黨立委參選人曾柏瑜的49.4％。

曾柏瑜批柯文哲「議題包牌騙票」　衝高聲量、新聞擴散廣度

比較近一週兩人各面向指數，曾柏瑜在聲量、新聞擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳，聲量的部分以468筆，贏過羅明才的192筆，而雙方在新聞擴散廣度則是差距5個頻道。此外，粉絲互動力的部分，曾柏瑜以1.1萬勝過羅明才的3千。曾柏瑜與民進黨同志14日召開記者會，痛批民眾黨主席柯文哲於學運、黑金等議題上說詞反覆，質疑柯根本就是「議題包牌騙選票，中心思想全是鬧」。曾柏瑜認為，柯文哲為了選舉利益，自甘墮落與黑金議長李全教同台，還祝福彼此高票當選。「從顏清標、鍾東錦、許修睿到李全教，柯文哲一再自打臉的，就是白色是最接近黑的顏色。」

羅明才好感度較高　新店歡慶國民黨129年生日

至於羅明才則是好感度較高，以2.9大幅領先曾柏瑜的0.6。羅明才挑戰八連霸，基層實力雄厚，國民黨新北市黨部15日於新店舉辦129年黨慶活動，羅明才身為東道主，歡迎新北市各區的好朋友到馬公體育館歡度黨慶，他發文表示，尊崇國父孫中山的精神，繼續為大文山的鄉親在立法院奮鬥，「拿國旗唱國歌心中是存在著中華民國，心心念念兩岸要和平，人民是無法承受戰爭的後果」。對此，有支持者留言表示，「羅立委加油當選」、「高票連任，為民謀福祉」。

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