民眾黨不分區立委名單扯出徐春鶯風波 年輕陸配怎看在台參政？

（德國之聲中文網）台灣民眾黨先前傳出的2024年台灣大選立委不分區候選人名單中，出現了史上首位陸配候選人徐春鶯，在台灣社會內部引發極大爭議。儘管徐春鶯本週的最新表態，婉謝了民眾黨可能提名不分區立委的邀請，但外界對於台灣日益增加的陸配群體，以及他們在台灣的政治參與心境仍感好奇。

對此，DW訪問了三位40歲以下的年輕世代陸配，請他們談談自己在台灣定居的心路歷程，以及對於陸配參政的看法。

為什麼婚後想住在台灣？

來自浙江的錢小姐（化名），還不到30歲。她向DW表示，自己與台灣的先生婚後，原先是在兩岸之間往返、做代購生意。2020年新冠疫情爆發不久，錢小姐與先生因為在台灣買的房屋正好交屋，加上有裝潢問題需要協調，後來就一直待在台灣。

回憶起自己與台灣的因緣，她告訴DW，自己2015年曾到台灣某大學做交換學生，從此與台灣結緣，後來也認識台灣的先生。但等她真的結婚、定居在台灣後才發現，一路上充斥著包含學歷認證和歧視的問題，「我覺得台灣人對於兩岸婚姻（的看法），還留在大陸人圖台灣人有錢、發達而交往」。

目前在台灣攻讀法律學位的她，對於台灣的政治和民主環境，有一些自己的看法。不過她向DW表示，自己平時和先生、先生的家人都不會談論政治，但會與先生一起看網上的政治惡搞節目。在陸配的一些群組裡面，錢小姐也會在微信和其他平台上，與其他在台灣的陸配分享台灣資訊，是一位熱衷時事的新移民。

對於留在台灣發展，錢小姐也面臨一個重大的挑戰：她在中國是「一本」（指的是中國大學中最佳的一批學校）的大學畢業，學歷卻無法被台灣政府採認。這除了影響到工作機會以外，也影響到她是否能在台灣讀研究所。

最後，在無法改變學歷認證的情況下，她選擇在今年以28歲的「高齡」，在台灣重新讀大學。她說，一邊工作一邊讀書，「確實有點力不從心」。但錢小姐也期望，自己微小的能力能成為改善陸配在台灣待遇的重要力量，「這就是我想學法律的原因」。

疫情與孩子成為決策重點

年近40歲的湖北人陳小姐（化名），2016年與台灣先生結婚後，原先一直住在北京，兩人的獨生子也在北京出生和就讀幼稚園，但她向DW表示，新冠疫情爆發後，她與先生都決定在台灣定居，主要是考慮兒子未來的教育環境。她認為在台灣，「（兒子）能進入我們在北京不可能進的好小學和初中」。

相對於北京嚴重的空氣汙染和霧霾，台灣較健康的環境也是現實考量。「我和小朋友呼吸道都比較敏感，輕度霧霾就會鼻塞、嚴重影響到生活」，陳小姐說。

目前在台灣擔任家庭主婦的陳小姐，並沒有感受到台灣社會有歧視或不公平，但她也覺得，如果大家聽到她的口音，例如在學校的家長會上，氣氛還是會變得很奇怪，「好像大家突然安靜下來，不知道怎麼反應」。

來自江蘇的萬小姐（化名），目前年約35歲，2019年與台灣的先生結婚後，就決定來台定居，在台灣從事瑜伽老師的工作。她也遇到有如錢小姐的學經歷認證困境，不過領域不太一樣。

「我有去印度學瑜珈、而且我有印度的瑜珈證書」，但她發現，這類國際認證的證書，可能遠不如台灣本地的一些課程，在台灣的認可度更高。來自中國的她，受限於口音和各方面因素，一開始在台灣的職業生涯也很辛苦。

還需要照顧2歲兒子的萬小姐說，「一開始我是什麼案子都接，就算是很遠的學生我也去上課，現在拚了兩、三年才稍微好一點」。

日益龐大的陸配群體

根據台灣內政部的統計，截止至2023年6月為止，台灣的外籍配偶總人數達到54.9萬人，其中來自中國大陸、不含港澳地區的配偶就有34.5萬人、佔62.8％最多。其次是來自越南的10.7萬人、佔19.5％居次，二者合計達到外籍配偶總人數的82.3％。

此外，雖然近年來「台女配陸男」的比率逐漸提升，但「陸女配台男」仍是兩岸婚姻的常態。

不過，無論在法律上和管理上，出生於中國大陸、或持有中國籍的配偶，都與出生在其他國家和地區的配偶，在台居住滿4年就可以入籍不同。依據現有規定，陸配必須要在台灣居住滿6年才能入籍台灣，這也引發一些質疑。

台灣歷次選舉中，包含前總統馬英九任內，都有人提出要將陸配在台的入籍時間，減少到與其他國家相同的4年，但因為政治因素而無法有更多的改變。此外，在參政權的部分，相較於其他國家的配偶，台灣的法律對於陸配有許多額外的限制。

例如《兩岸人民關係條例》規定，陸配在入籍台灣後，仍需在台設籍滿10年後才可登記參選。也就是實際上，陸配必須在台灣至少居住滿16年，才有可能登記參選，形成極高的政治門檻，也讓陸配群體不容易出現候選人、尤其是代表年輕世代的候選人。

台灣民眾黨先前曾考慮推出的不分區立法委員候選人徐春鶯，原先有望成為首位參與立委選舉的陸配，但根據台媒報導，她在11月16日已正式表明婉謝了民眾黨的邀請。這也讓「台灣史上首位陸配立委候選人」，再度難以產生。

陸配的國籍問題

徐春鶯在可能投入選舉期間，在台灣社會引發眾多討論和質疑，加上外界對於她是否仍持有中國國籍或戶籍有不同的看法，最終成為引發她退選的最後一根稻草。

根據台灣央廣報導，台灣陸委會主委邱太三13日在台灣立法院表示，就陸配參政的「國籍」問題，如何放棄中國籍，中國國籍法規定很明確。至於徐春鶯的參選資格，他則重申中華民國國籍法規定也很明確，可否參選應由權責機關，也就是台灣的中選會處理。

邱太三還表示，《兩岸人民關係條例》只能規範大陸地區人民怎麼到台灣，取得國民身分後，「這就不是陸委會來管的」，例如參選是由中選會決定，任公職則由其任職單位。

根據《自由時報》報導，針對自己的中國戶籍爭議，徐春鶯解釋，當年她來台時，台灣雖然沒有放棄中國戶籍相關規定，但中國一直有此規定，「我沒有大陸的戶籍」，而她沒有中國戶籍也沒有中國身分證，怎麼可能辦中國護照。

對此，長期研究新移民的台灣政治大學法律系副教授廖元豪向DW表示，陸配在台灣的法律上，絕對不是「外國人」，而是「大陸地區人民」。台灣國籍法上的外國人歸化等規定，並不適用於中國大陸人民。因此，徐春鶯沒有「放棄國籍」的問題。

廖元豪解釋，如果陸配是「外國人」，而不是「大陸地區人民」的話，那依照國籍法，陸配應該也可以跟其他國家一樣，不需要等待6年就可以入台灣籍。「（如果）要讓陸配當外國人，許多人還很高興呢」，廖元豪說。

一位太太是陸配的台灣媒體人何先生（化名）向DW表示，徐春鶯參選爭議對政黨來說，達到了掀起話題的效果，無論其最後是否參選，推出她參選的人或政黨，都有正面吸引選票的作用。但何先生擔憂，以目前的台灣輿論討論，對未來吸引更多的陸配參政，並不利、甚至會提高陸配參選的門檻，「這對台灣不是好事」。

年輕世代陸配怎麼看徐春鶯參選？

廖元豪向DW表示，雖然他不認識徐春鶯本人，但他認識的很多陸配們對徐春鶯有可能代表陸配參選，都「很興奮，也為她（指徐春鶯的國籍爭議）抱不平」。不過，DW訪問到的三位年輕世代陸配，則對這位原先可能成為首位陸配立委候選人的徐春鶯，各自有不同的看法。

萬小姐欣賞台灣民主自由的環境，覺得包含在自己熟知的瑜珈領域，比起在中國，台灣有更多國外的資訊和書籍可以參閱。她雖然說自己對台灣的政治興趣不大，但也說如果徐春鶯真的能出來代表陸配參選，「我會支持她」。

錢小姐則說，徐春鶯被台灣部分聲音質疑「紅色背景」、「統戰」，她認為即便加入共青團、公職人員都不是斷定為間諜的理由，但她認為徐春鶯若要代表陸配群體，問題是明顯「能力不足」。她向DW解釋，徐春鶯在被對手攻擊國籍問題時，並沒有能力做出適當的回應，因此不適合從政，「她看起來是完全沒準備，可能也沒有團隊操刀」。

陳小姐則向DW表示，自己對台灣政治的興趣並不大，她主要關心選舉的面向，是候選人所提出的一些政策，是否能保障包含自己在內、所謂一般人的利益，以及未來退休金的多寡和退休後的安排。

年輕世代想法不同

有別於過往對於兩岸婚姻是由於經濟因素驅動的刻板印象，DW訪問的三位年輕世代陸配都認為，經濟因素和兩岸發展的差異性，已經不是最重要的原因。結婚對象的人格特質、個性、以及台灣在社會面向的因素，才是她們更為關注的焦點。

萬小姐說，自己婚前曾在中國的台資企業上班，因此對台灣男性的總體印象非常的好，才請上司幫忙介紹相親和結婚的對象。否則她戲稱，以自己先生的外貌和經濟條件，應該不足以找到很好的婚姻和戀愛對象。

陳小姐解讀，在陸配群體中，不同年代來台灣的陸配，本身的學經歷差異非常大。她認為，徐春鶯雖然學經歷高，但仍是傳統定義上的那種陸配：「她長期都定居在台灣、努力融入台灣社會」。

但陳小姐認為，自己生活圈中的其他陸配，基本上都還拿著中國的護照，生活重心也沒有完全放在台灣，「通常都是兩岸跑、甚至還會跑去歐美國家」，因此與徐春鶯或早期來台的陸配，並不屬於同一個群體。

「年代不同，陸配的需求也不同了。」錢小姐認為，現在陸配定居台灣，以至於在台灣的需求，早已超出了經濟的因素，「對我們這些年輕的一代（陸配）來說，大家都是獨生女，其實學歷、家庭條件、（婚前在中國的）工作收入都不會很差」。因此她認為，若有人想要以陸配的身份出來在台灣從政，眼光必須要更廣闊一些。

錢小姐解讀，「（參選）到底是要提高陸配在台灣的社會地位，還是只是幫助陸配解決眼前的麻煩就好？」，這是台灣各候選人和政黨在爭取陸配選票時，應該思考的目標。而現在的問題是，受限於低薪和年輕人的發展受限，很多陸配和台灣的配偶都居住在其他國家，或是在中國生活，「（台灣）根本就留不住人才」。

萬小姐也同意這樣的說法。她坦言，雖然自己不太可能再回中國發展，但她比較意外的是，真的定居台灣以後才發現，原來台灣年輕人的薪資很低、房價卻很高，「年輕人如果在中國一個三、四線城市，努力一下還是可以買得起房子的，但很多人在台灣就直接放棄了」。

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