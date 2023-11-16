雲嘉連線拚立委連任 蘇治芬、蔡易餘合體拜票

尋求連任的民進黨立委蘇治芬和蔡易餘今天到雲林縣北港鎮牛墟市集拜票，他們表示，雲林北港跟嘉義六腳是共同生活圈，有許多議題可以探討，2人連線為縣民謀福利，期盼大家支持。

蘇治芬和蔡易餘皆尋求連任，他們今天到北港鎮牛墟市集拜票，攤販熱情請吃當季水果，民眾高喊「當選」，勉勵2人繼續努力。

蘇治芬說，這次是嘉義、雲林跨縣市雙雙互助，打氣相挺，很需要「重量級」蔡易餘的協助，所以邀請蔡易餘到北港牛墟走走，同時告知鄉親，民進黨總統參選人賴清德18日下午將到北港鎮公園路與她成立聯合競選總部，邀請民眾共襄盛舉。

蔡易餘提到，雲林縣北港鎮跟嘉義縣六腳鄉是共同生活圈，許多地方議題可以探討，例如北港溪出海口養殖黑戶的問題，經過多年努力獲得正名，現在可申請合法用電、水權，倘若遭受天災洪氾也可獲得補助復耕，甚至可參加農漁保。

他們表示，雲嘉地理風情相似，未來還有許多議題需要跨縣市合作解決，所以期盼選民將他們送進立法院，繼續為地方打拚。

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