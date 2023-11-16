民進黨不分區名單 陳時中、周慶明未入列

民進黨提名的不分區立委名單昨天拍板，英系衛福部前部長陳時中未進入名單中，原本呼聲極高的醫師公會全聯會理事長周慶明也未入列，醫界代表是提名癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭，不過，排名第十三位。

依民進黨傳統，醫界代表向來排名不會太差。先前傳出醫界連署力薦「親賴」的醫師全聯會理事長周慶明，而黨內「英系」仍持續運作陳時中到最後一刻，但提名委員會考量提名哪一邊恐都有後續內部擺不平問題，最終才敲定王正旭代表出線。

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