民進黨不分區今掀牌…游錫堃入列 再拚立院龍頭

民進黨中執會今天將通過不分區立委提名名單，黨內主要派系均有代表人物入列，其中「正國會」可望由精神領袖、立法院長游錫堃列入不分區，游將代表民進黨再拚立院龍頭。游錫堃昨天被問及不分區議題時表示，現在講都太早，但不論如何，中央黨部的決定，作為黨員的一分子，必須尊重。

民進黨不分區名單今攤牌，黨內估計這次不分區安全名單約十至十二席。據了解，目前可望入列「政治組」安全名單內的包括游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘、英系立委莊瑞雄、湧言會立委林楚茵、綠色友誼連線立委羅美玲、新系立委沈發惠等；立委洪申翰、范雲則有望以「專業組」身分，繼續列入不分區。

游錫堃先前曾多次表達沒有意願連任，游昨重申，他不會去主動尋求連任，希望讓黨有更寬廣的空間去安排，也希望讓年輕人有機會。游昨表示，他沒有參與決策，是看到媒體報導才知道。

賴清德昨接受專訪，被問到不分區名單中有沒有衛福部前部長陳時中？賴表示，陳時中是很好的人選，他雖然是黨主席，但也必須尊重提名委員小組的意見。

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