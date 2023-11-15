連江藍綠白三腳督 交鋒馬祖大橋

國民黨連江縣立委陳雪生力拚四連霸，遭遇民進黨李問、民眾黨曹爾凱挑戰，高舉「世代交替」旗號，喊出要71歲陳雪生交棒給年輕人，形成「2打1局面」；陳雪生反擊說，選立委不是選帥、選美，是要選賢與能，選有能力為民服務的公僕。

連江縣4鄉5島，選舉人數約1萬人，長期由藍營執政，外界也普遍看好陳雪生選情。律師曹爾凱是去年連江縣長落選人曹爾元胞弟，曹姓在馬祖南竿是第3大姓，去年縣長選舉，曹爾元得票率超過4成，可見曹家在地實力。民進黨派出連江縣黨部主委李問2度挑戰，李問2019年就到馬祖蹲點，以「淡菜男孩」一戰成名。

國內3離島縣，澎湖、金門島際間均建有大橋，為加速連江縣整體開發，馬祖各界都相當期待興建「馬祖大橋」。陳雪生表示，馬祖大橋影響地方發展甚鉅，若能興建一座大橋連接馬祖南、北竿鄉，北竿機場又能大幅改善，馬祖才能加快發展力道。馬祖大橋經過可行性評估、綜合規畫，行政程序均已完成，並作數度修正，已呈報行政院，等待核示後進入細部計畫。

律師曹爾凱（左）披民眾黨戰袍。圖／曹爾凱團隊提供

曹爾凱也主張落實興建馬祖大橋，他說，有與黨主席柯文哲討論並獲得支持，馬祖大橋的興建是地方重大建設案，完成後可望改變地方生活，也是他參選立委的重要政見之一。大橋興建過程可運用大陸人才、技術、物資、人力等，大幅縮短工期，大橋興建完成後，南北竿融為一體，住宅與產業用地稀缺問題即可解決。

民進黨連江縣黨部主委李問三度參選。圖／李問提供

「交通進步沒人會反對」，李問說，大型工程要仔細財政評估，才是對納稅人負責任做法。南北竿大橋有幾項爭議，包括專業評估後預算不斷追加，從100多億暴增到300億，加上每年上千萬養護費會拖垮縣府財政；這是陳雪生多年政見，每到選舉就浮出，從沒說明爭議，有如欺瞞百姓，很不負責任。改善南北竿交通做法有很多，包括補助南北竿夜航、參考旗津渡輪載運車輛、全面升級北竿碼頭設施等。

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