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南投2選區／濁水線三腳督 藍綠攻防戰

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／南投報導
民進黨立委蔡培慧。記者黑中亮／攝影
民進黨立委蔡培慧。記者黑中亮／攝影

南投縣立委第二選區過去4屆立委都是國民黨籍，但去年底南投縣長許淑華當選，空出立委席次由民進黨蔡培慧補選上，翻轉藍綠板塊。蔡培慧挾勝選氣勢喊「2024再贏一次」，國民黨派出縣議員游顥挑戰，主打藍營青年世代拚光復失土。退出民進黨的水里鄉前鄉長陳癸佑加入戰局，「三腳督」格外緊繃。

此選區含南投市、名間、竹山、集集、魚池、水里、信義等7鄉鎮市，都位於濁水溪流域，傳統上稱為「濁水線」；政治版圖藍大於綠，過去被視為藍營鐵票區。

許淑華在縣長選舉打敗蔡培慧後，今年3月立委補選，蔡培慧再次上場，對上老縣長林明溱；國民黨以為林明溱穩操勝券，但蔡培慧有民進黨主席賴清德親自操盤，祭出「全黨打一人」戰術，以1千多票險勝。

蔡培慧曾任民進黨不分區立委，參選過烏溪線立委、南投縣長皆敗北，靠補選為綠營插旗；蔡有中央資源力挺，補選勝出後馬上投入明年選戰，力拚再贏一次。

國民黨立委參選人游顥。記者黑中亮／攝影
國民黨立委參選人游顥。記者黑中亮／攝影

游顥曾任國民黨前主席洪秀柱辦公室主任，已擔任竹山2屆議員；他去年爭取參加立委補選，但國民黨徵召林明溱。地方認為，去年補選林明溱在竹山輸2500多票，因林在縣長任內推動竹山綠能中心遭反彈，游顥在竹山經營多年，加上南投市票倉藍大於綠，選情被看好。

無黨籍立委參選人陳癸佑。記者黑中亮／攝影
無黨籍立委參選人陳癸佑。記者黑中亮／攝影

陳癸佑曾任水里鄉長，2018年鄉長選舉拿下4868票，2020年代表民進黨參選濁水線立委拿4成多選票。陳說，蔡培慧只是空降，這次少了全國關注難勝選。地方認為，陳癸佑脫黨衝擊蔡培慧選情，但也讓綠營更團結，陳的得票將左右選情。

垃圾問題是選戰攻防焦點。蔡培慧說，已爭取中央清運5萬噸垃圾，推動高科技綠能中心，建立自主處理設施，才能解決問題。游顥反批，蔡的5萬噸清運只是口號，綠能中心提不出地點，南投沒焚化爐，中央應協調各縣市去化。陳癸佑說，中央漠視釀垃圾危機，將督促提高垃圾處理誘因，爭取與外縣市合作處理垃圾問題。

南投縣立委第二選區 製表／江良誠、黑中亮
南投縣立委第二選區 製表／江良誠、黑中亮

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