現任立委年齡比一比 40歲以下只有他
2024大選即將於明年1月舉行，現任不分區立委共有34席，民進黨及國民黨各有13席，民眾黨有5席，時代力量則有3席，其中只有一位是40歲以下，一起來看看各黨不分區立委年齡比較。
民進黨不分區立委總共有13席，其中最年輕的是38歲的洪深翰，40~49歲的有兩位，分別是陳培瑜和林楚茵，50~59歲的有五位，分別是羅美玲、范雲、沈發惠、陳靜敏及吳玉琴，60~69歲共有三位，分別是莊瑞雄、邱泰源及湯蕙禎，70~79歲的有2位，分別是柯建銘及游錫堃。
國民黨不分區立委總共有13席，40~49歲的只有一位吳怡玎，50~59歲的有三位，分別是陳以信、鄭麗文及李德維，60~69歲共有八位，分別是林文瑞、廖婉汝、李貴敏、曾銘宗、游毓蘭、張育美、翁重鈞及溫玉霞，70~79歲的僅有一位吳斯懷。
民眾黨不分區立委總共有5席，40~49歲的有三位，分別是邱臣遠、吳欣盈及陳琬惠，50~59歲的有兩位，分別是賴香伶和張其祿。
時代力量不分區立委總共有3席，40~49歲的有兩位，分別是邱顯智及王琬諭，60~69歲僅有一位陳椒華。
現任不分區立委年齡層分布如下
30~39歲：1人，洪深翰
40~49歲：8人，陳培瑜、林楚茵、吳怡玎、邱臣遠、吳欣盈、陳琬惠、邱顯智、王琬諭
50~59歲：10人，羅美玲、范雲、沈發惠、陳靜敏、吳玉琴、陳以信、鄭麗文、李德維、賴香伶、張其祿
60~69歲：12人，莊瑞雄、邱泰源、湯蕙禎、林文瑞、廖婉汝、李貴敏、曾銘宗、游毓蘭、張育美、翁重鈞、溫玉霞、陳椒華
70~79歲：3人，柯建銘、游錫堃、吳斯懷
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