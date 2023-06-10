會考放榜 5A作文6級分僅530人

一一二年國中教育會昨公告成績。心測中心統計，今年全國僅五三○人獲得五Ａ和寫作六級分，占全體考生比率○點二七％，較去年減少四○九人、比率減少○點廿二。拿五Ａ的人數則達一點八萬餘人，占比九點三四％，創下十年來最高；拿下五Ｃ待加強的考生則有一萬二二二六人，占比六點二七％，則為十年來最低。

台中市惠文高中校長陳建銘分析，今年高分群人數增加比率高於考生人數增加的比率，前端學校的錄取分數應該會提升。升學輔導專家預估基北區明星學校落點，建中最低錄取分數估卅四點六分、北一女卅三點八分、師大附中卅三點六分、成功高中卅一點八分、中山女中卅點八分、松山高中卅點六分。

心測中心副主任曾芬蘭表示，根據今年計分結果，各科達精熟的比率在十七點一％至廿七點一％，最高者為國文科、最低是社會科。

根據心測中心統計，今年拿下五科Ａ的學生為一萬八二○七人，和去年一萬六○六五人相比略增；但拿下五Ａ且寫作六級分者，僅五三○人，和去年相比下降四○九人。

弘光科技大學副教授楊棠秋分析，今年寫作測驗很少學生看不懂題目，但重點在於先訂立寫作主軸再安排架構、布局，是學生較缺乏的能力，以致於寫作較難拿到高分。

但曾芬蘭指出，每年各科表現多有增減，若以長期觀察，學生整體分數呈現正向發展。今年國文、英語、數學科拿到精熟的人數比率是為近十年最高，拿到待加強人數占比也是近十年新低。

私立華興中學校長曾騰瀧表示，相較去年從Ｃ到Ａ++或待加強到精熟的人數，今年高分群學生數到Ａ++的比率明顯增加，不過這次作文為開放性題目，滿級分人數是歷年最少，預估北市明星學校落點，分數應較去年上揚一點，為卅分至卅六分區間。落點關鍵會在寫作表現。以基北區為例，前五志願最重要，盡量填寫十至十五個志願。