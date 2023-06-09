苗縣會考3人滿級分 2人出自偏鄉大湖國中

國中會考成績今天揭曉，苗栗縣政府表示，今年縣內5A10+、寫作6級的滿級分學生共3人，其中2人出自偏鄉學校大湖國中，不僅偏鄉學校表現亮眼，整體會考成績均明顯提升。

苗栗縣政府教育處統計，今年國中教育會考縣內應屆考生4576人，有3名學生獲得5A10+、寫作6級分滿分榜首的殊榮，分別為大湖鄉大湖國中牛淳賦、張芷瑄，以及頭份市建國國中邱姓學生。

教育處指出，大湖國中屬於偏鄉學校，今年全校畢業生僅34人，卻有2名「滿級分」學生，實屬不易；根據校方表示牛淳賦、張芷瑄從小熱愛學習及邏輯思考討論，2人在國中學習階段都沒有補習，靠的是在學校專心聽講，回家積極複習。

此外，同樣較偏遠的苑裡鎮致民國中過去鮮少有學生拿到5A以上，今年有2人分別拚出5A6+、5A4+，寫作5級分佳績，與前2年相比，學校整體成績進步率達200%；偏鄉學校的西湖鄉西湖國中全校沒有5C學生，待加強的比例只有5.88%，遠遠低於全國待加強的比例。

教育處表示，112年國中教育會考苗栗縣不僅偏鄉學校學力表現大幅提升，整體而言，5A10+人數較去年增加，5A總人數與去年相比更大幅提高逾20%，再次刷新近年會考成績最佳紀錄。