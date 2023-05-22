112會考／會考各科A++ 最多錯2題 自然2-3題

國中會考昨天落幕，因各就學區成績採計不同，各縣市升學輔導專家推估，今年考題難易適中，預估高分群會較往年多，但因寫作測驗不必訂題、自由度高，若學科同分者眾，作文級分將成為各地前三志願的決勝關鍵。預估考生要錄取台北市建國中學約要卅四點六分、北一女卅三點八分；台南一中廿八點八分、台南女中廿六點八分；高雄中學落點約５Ａ卅分卅一點、雄女５Ａ卅分廿七點。

台北市補教協會表示，今年是新課綱會考第二年，各科試題均強調素養、著重生活應用，各科Ａ＋＋容錯題數國文、英文、數學、社會科均為二題，自然科則至多錯二至三題。台北市私立華興中小學校長曾騰瀧說，今年考題整體難易適中，甚至偏易，預估高分群的學生會比往年多，只有作文以開放式統計圖讓學生去發揮，成為影響分數關鍵。

曾騰瀧預估，北市建國中學約要卅四點六分、北一女卅三點八分才在安全範圍，師大附中估卅三點六分，成功高中卅一點八分、中山女中卅點六分、松山高中卅點八分；前段社區高中、私立高中及部分高職明星類科落在卅至廿分。

朝揚文理補習班董事長鄭一鳴認為，今年考題難易適中，國文作文影劇類型統計題，雖考生反應不一，但多數考生仍可拿到三分，其他科目難易度跟去年差不多，武陵高中成績應達5Ａ7個＋、總積點卅一點，若同分要看超額比序，國文單科A＋＋才可望上榜；中大壢中應達4Ａ1Ｂ、總積點廿七點、桃園高中4Ａ1Ｂ就能上、內壢高中3Ａ2Ｂ，總積點廿三點都有望錄取。

蛻變教育集團總主任蕭英利綜合各科教師分析，各科傳統考題的區塊均考基本觀念，一般程度中等的學生只要細心都可以拿到分數。目前預估一中、女中的落點跟去年差不多，大約5Ａ5＋，作文五級分，總積點九十五。

台南補教名師張簡永祥及部分國中校長分析，預測今年兩校落點應和去年一樣，南一中廿八點八分、南女中廿六點八分。補教老師李世揚說，想以廿八分進到雄女的機會相對較低，但「純5Ａ」的希望都很大，預估雄中落點約５Ａ卅分卅一點、雄女５Ａ卅分廿七點。

全國試務會表示，各科參考試題與解答已於昨日公告，若對試題有疑義，可於五月廿一日下午二時至廿五日中午十二時填寫試題疑義申請表申請釋復。國中會考成績單將於六月九日寄發，並於同日上午八時起開放網路查詢。