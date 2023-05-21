會考數學／抽盲盒 比疫苗 數學融入生活情境

今年國中會考數學科試題難易適中，試題著重「幾何」和「代數與函數」。解題教師分析，數學試題仍屬難易適中、具鑑別度，考題緊扣素養題型，以貼近學生生活的抽玩具「盲盒」考機率，並要求學生試算、推理不同疫苗廠牌保護效力。

台北市北投國中教師林柏嘉表示，試卷前十題仍以單一數學知識概念為主，特色是計算量低，多數學生一眼能看穿如何切入解題；自第十一題始出現生活情境題，難易度依順序排列。

桃園市平鎮國中教師劉建成則提到，今年特色試題如第十二題抽玩具盲盒，又盲盒分為動物、汽車兩類，若只喜歡動物類其中兩種款式、汽車類則只喜歡一種款式，考驗學生計算抽到喜歡玩具的機率。

此外，疫苗也入題。林柏嘉表示，非選擇第一題取材於疫苗效力比較，Ａ廠牌以三萬人進行效力實驗，一半接種接種疫苗，另一半接種安慰劑，兩組均有實驗者受感染，要求學生根據比較組、對照組計算廠牌效力，實則考驗學生代數學習成果。

林柏嘉表示，第二小題題幹未給予Ｂ廠牌的任何數據，只是假設Ｂ廠牌效力比Ａ廠牌高，但詢問考生Ｂ廠牌若是效力較高，受感染人數一定比Ａ廠牌少嗎，考驗學生推理能力。

林柏嘉說，素養題仍建立於數學知識上，也發現若題目情境需較多文字敘述，選用的概念通常不會太難，考生稍微思考多能迎刃而解。

中部蔡姓考生認為，部分考題的題幹變長，考閱讀能力與數學程度，但耐心讀完題幹即可作答，不過高雄一名洪姓重考生則認為，題幹敘述長、讓人焦躁，「是考國文還是考數學啊？」