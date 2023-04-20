112會考國文衝刺／倒數30天複習掌握黃金3招 文言文閱讀不再困擾

隨著112年會考迫在眉睫，各位同學你準備好了嗎？素有會考大魔王之稱的國文科，雖然在新課綱下，總題數有所減少，但其閱讀題組的數量，則由七篇變至八篇，可見閱讀能力，尤其是長文閱讀能力，是同學宜加強提升的重點。

面對考前三十天，穩住心態，毋用驚慌，梧桐國文教學團隊的吳桐老師指出，在最後的黃金時刻，用「刷題輔以觀念複習」才是上策，同學宜將歷屆會考試題重寫一遍，將錯誤的題目，分為「語文能力、語文常識及閱讀理解」簡單三類，並以筆記本將錯題歸納分析，輔以複習講義重溫陌生知識點，採取精準打擊的策略，方可在有限的時間內，事半功倍。以下將簡易分析各類考題，供各位學子歸納及準備：

一、語文能力

舉凡「字音、字形、字義、成語、俗諺及慣用語」等，皆是此類考題。每屆也都穩定出三至四題，同學們常因範圍浩如煙海，投資報酬率不高，而放棄準備，著實可惜。但老師建議，也不必特別準備一本形音義字典來複習，僅要每次的會考練習，將不會的形音義選項釐清，三十天的耕耘有三十天的收穫，累積起來也是很可觀的！

二、語文常識

「語文、國學及文化常識」這三類考點雖有一定範圍可掌握，但在最後關鍵時刻，因這類考題占比不大，複習起來也可能費時不少，老師建議，凡是在寫歷屆試題的過程中，遇到不會的考點，再重新複習觀念即可，非一定要重新學習一遍，以免費時耗神。以【111教育會考第2題】為例：

黃醫師的眼科診所開業，親友們登門慶賀。君翰帶來一方寫著「杏林之光」的匾額，聊表心意。思涵見狀馬上說：「如果寫『近悅遠來』更好。」偉同則說：「可是，我覺得『眾望所歸』更恰當。」最後嘉恩才說：「其實，『桃李芬芳』才是最合適的選擇。」 根據這段對話，誰的做法或說法最恰當？ （Ａ）君翰 （Ｂ）思涵 （Ｃ）偉同 （Ｄ）嘉恩

此題是測驗同學對「題辭」的概念熟不熟悉，然而，題辭數以百計，真鑽牛角尖地背誦，複習全部題辭，可能不是明智之舉。老師建議只要釐清選項中四個題辭的分別即可，至於是否翻複習講義重新複習，同學們可量力而行。

三、閱讀理解

無論是生活情境題、跨領域題還是各類文本的閱讀，若以內容作分類，閱讀理解題可謂百花齊放，令人眼花撩亂。其實，簡易點分類，無非就是文言文與白話文閱讀，而它們就占了會考七成的題目，因此，俗話說得好：「射人先射馬，擒賊先擒王。」老師認為，在最後三十天內，只要你掌握好方法，占比三成的文言文試題是一個值得你投資的項目！

若對此文體還不甚熟稔的同學，可根據下方影片練習閱讀文言文的簡易步驟，不僅能拿下這三成的題目，也能在這些高鑑別度的試題中脫穎而出，你們說，何樂而不為呢？

吳桐老師表示：「在有限的時間內，用有效的方式，做精準的學習，拿穩健的分數。」三十天有三十天的讀書方式，三天有三天的學習方法，只要穩住心態，堅持到底，按部就班，同學們皆可拿到你想拿到的分數。