112會考數學科／注意！新綱兩主題就要出現 精熟幾何圖形成決勝關鍵

會考將至，我們將分成如何短期搶分、題型分析及適合你的作戰策略。

短期搶分

1. 會考的前身叫「基測」，基測的意思是「基本學力測驗」，顧名思義題目不難，但是難在短時間讀懂素養題型，因此應該著重在讀題的速度及對題意的理解。

2. 多練習歷屆會考試題，養成好的時間分配習慣及好的作答習慣。所謂好的作答習慣是指先看非選題，如此一來可以邊寫選擇題，邊構思如何完成非選題；另外對於圖表題或是漫畫式對話題型，要能駕輕就熟。

題型分析

1. 新課綱增加等比數列、三角函數、空間中兩直線歪斜，等比數列去年出在非選題，那麼三角函數或是歪斜線今年就應該要出現了喔。至於三角函數如何出現，通常會是三角測量較符合素養題型的意涵。那麼歪斜呢？可能給你立體圖形問你有幾組歪斜線。

2. 連續兩年有促銷、折扣或漫畫對話題型（110/11、16題111/11、18題）及素養題型的資料判讀（110/非選第一題111/24、25題），會是要注意的常考題。

3. 三角的相似或三心、四邊形的面積比、圓的切線或圓周角等幾何圖形，每年至少都考五題左右，熟練第四、五冊幾何圖形是通往A++的決勝關鍵，強者們千萬不可疏於練習。

4. 近幾年題目越來越少，109年26題、110年26題、111年25題加上兩題非選。跟往年27題家兩題非選相比，雖然題目變少了一兩題，但其中的原因是為了更加符合生活情境有些題目題幹變長，題目需要判讀的訊息量變多了，所以練習「敘述多」、「判讀多」及「資訊多」的題目是未來趨勢。

作戰策略

我們用模考分數三等地來區分：

1. 從C或B-前進到B++：會考試題都是由簡單排到難，建議你練會考前二十題就好。先把基礎的題型練熟，確實掌握該拿的分數不要好高騖遠。

2. 從B+或B++前進到A：代表的會考後面五題及非選題的掌握度不好，若是時間分配上的不均勻導致來不及，建議確實掌握答題時間的分配，前面二十題基礎每題最多兩分鐘，後面五題最多四分鐘，會考非選擇題則以一題五到七分鐘分配。若是因為題目難導致不會寫，可以每次都練習模考或會考後面五題，養成難題思考的精熟度及順暢度。

3. 從A到A++：這種同學要求的不是題目會不會，是減少粗心的程度及避免緊張造成的失常。建議非選多看、多讀，非選題需要寫敘述及說明，常常會是造成緊張的來源。

心態的調整、時間的掌握、適合自己的練習方式如此一來就可以水到渠成，創造佳績。