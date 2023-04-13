112會考自然科／計算漸少圖題增 征服長文這樣準備就對了

近年，會考考題的趨勢著重在觀念的理解，而捨棄掉繁雜的計算，以牛頓第二運動定律 F=ma 為例子，考題傾向不是計算最後的數字，而是各數值的比例關係。加上現在傾向於跨科目的實際應用，在題目的說明，以及選項的敘述上就要使用更多的文字篇幅或是圖片的輔助。

簡單來說，就是把計算的時間轉換到了題目閱讀，如何從繁多的文字中迅速抓出考題的重點，將會是考試的一大關鍵。

● 跨科別跨領域題目，考你是否能融會貫通

原子-理化；細胞-生物；太陽／月亮-地科

這題111年的會考考題當中，包含了自然中的全部範疇，原子是組成物質的最基本粒子，細胞是組成生物的最基本單位，而肉眼可見的太陽月亮的大小就不在話下了，細胞的基本組成中包含了細胞膜、細胞質、細胞核，裡面更是含有不同的物質，那答案是不是呼之欲出了呢～

生活中處處充斥著自然，當你直接觀察周遭的事物，或是藉由日常的現象去了解自然的原理真諦，這才是現在考試希望考生具備的能力，與其加強計算能力，現在更希望學生能真正的融會貫通在日常生活的應用當中。

● 計算題數目減少，取而代之的是圖型的判別

以111年自然會考第28題為例子，這是八上理化溫度的題目，熱量計算的公式為：

H=ms∆t

過往的題目，題目可能會提供我質量、比熱以及溫度變化，便可直接計算出熱量的變化，但現在的考試選項會直接出現圖形，檢驗考生圖形判別的能力。

● 文字敘述增長，考驗學生閱讀速度及破題的能力

以111年的會考題第36題為例，以阿忠與小志的對話形式，同時將牛頓第二運動定律、摩擦力與正向力的關係入題，若觀念不清楚，很容易被阿忠跟小志帶著走，而找不出不錯誤的地方在哪，再來文字的敘述也會增加題目的長度，故非常考驗考生的閱讀速度，考前需要多花點時間做練習題。

● 2023考題預測

土耳其大地震 地科-板塊運動 首爾梨泰院踩踏事故 生物-呼吸運動 俄亥俄州有毒物質泄露事故 生物-水污染、維生素礦物質對生物的影響 航空氣球 理化-浮力 地科-大氣的分層 世界杯足球賽 理化-牛頓第二運動定律、摩擦力 生物-神經傳導路徑

在考試前的最後幾天，如果沒有自己整理的筆記，建議可以找坊間已經整理好重點的參考書，每週練習2-3回題目，並計時訓練作答速度，做完題目一定要仔細檢討，將不熟的觀念於筆記中加註重點，加深印象，祝福各位考生金榜題名。