112會考國文衝刺／死背時代已逝 素養跨領域邏輯是？3步驟立刻提高成績

會考將至，死背的時代早已遠去，眾多學子仍為國文素養題與文意理解所苦，而這類題型在42題中占比近4/5，如果不能準確掌握而將之視為碰運氣靠感覺的「玄學」，國文幾乎毫無勝算可言。筆者將為大家分析出題與答題邏輯，能夠更快速的瞭解如何利用最後一個月，有效的提升答題正確率！

一、「素養」掛帥，什麼是「素養」？

根據 《十二年國民基本教育課程綱要》以及《111年教育會考國文科試題評量目標說明》內容所描述，簡要來說，國文所有題目背後的出題邏輯只為了考兩件事：

1. 運用科技、資訊與各類媒體所提供的素材，進行檢索、統整、解釋：

這點凸顯的是考題中「形式的多元化」，不只是文字表述，還會出現圖形、表格、繪畫、小說等呈現方式，與文字相結合。

2. 文本的多樣性與應用文本訊息的能力：

題目「內容的多樣性」，考試內容跨領域整合，如性別平等（公民）、西洋史素材（歷史）、科普（生物地科理化）、環境生態議題、原住民教育……等範疇都會入題。

因此，新課綱的核心觀念，是在「內容與形式多元化」的出題方向下，檢測考生臨場是否有「自覺的對題幹與答案進行檢索、統整並交叉比對驗證」的能力。也就是說，現在的國文，答題的策略是「依題幹找線索→在文本裡快速尋找相對應的資訊→從選項答案中找相符的觀念」。

換言之，「跨領域」本身並非目的，只是文意理解題另一種「不同的呈現方式」，因此並不會因為某一科較弱，導致題目無法正確做答。重點在於這類跨領域題目往往在「數字」、「年份」、「圖文」、「ＸＹ軸定義」方面上做文章，考生在答題過程中是否能透過邏輯推理正確將之轉換為「選項答案中的文字」，才是素養題真正的關鍵！

二、用「關鍵字」答題，其實國文很「理科」

現在的文章題幹越來越長，除了很容易沒耐心看完之外，另一種情況是雖然看了，卻不知道文章在幹嘛，反反覆覆一直看卻找不到重點，最後仍然是靠「感覺」與「印象」在猜答案。解決這種情況，強烈建議在答題過程中加入以下步驟，通常可以更清楚、準確的找到答案！換言之，誰能訓練出一套答題規則的「ＳＯＰ」，臨場就越能有穩定高效的表現而不容易失常！

1. 先從答案選項看起，然後依答案關鍵字回頭到文章找關鍵字所在的位置，這樣可以避免漫無目的的花太多時間看沒用的資訊，也避免因為文章字太多，銷磨了耐性。

2. 優先看文章最後一句，或每一段的末句。通常重點都歸結在最後，以文意理解而言，絕大部分的答案也都是在文章最後一句，在不知道該選什麼的時候，以最後一句為條件來選答案，往往有奇效！

3. 務必從關鍵字找到意義相近的「證據」，文言文看不懂很正常，別亂猜，先看答案選項，答案沒有說的，千萬不要自己引伸，老是「我覺得」、「我以為」，才能避免亂寫的窘境。

三、熟讀課文註釋與習作

很多人認為讀課本、習作沒有用。可是，如果真的研究過歷屆題就會發現，學生視為畏途不知從何準備起的形音義，將近90%都出在課本註釋、習作練習裡，根本不需要額外大量浪費時間做不必要的參考書題目，就可以快速高效的拿分！

熟讀課本的另外一個理由，是因為當課內「觀念」夠熟，就會瞭解到會考題目中很多文意理解背後真正要考的「觀念」，是出自課本或從課文觀念稍做延伸，反而不需要過度糾結在逐字逐句的翻譯是否正確上。事實上，如果不懂觀念光是會翻譯，往往即使翻譯對了、文章看懂了，答案一樣不會對！

舉例來說：儒家強調「仁愛」，雖然學生都知道「仁愛」，可是如果再進一步問「什麼是仁愛」，又有多少人是真的說得出來的呢？因此，如果學生只是背筆記、講光抄，卻不知道「仁愛」的核心價值觀念是「關懷照顧」，必然就會出現臨場看到「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」、「視民如傷」等句子，除了看不懂亂選，即使看得懂會翻譯，依然是在矇答案的情況。

因此，國文之所以長期以來在考科中被視為「玄學」，這完全是因為學生或教學老師的腦子沒有跟著時代進步做改變，而不是國文「永遠考課外」、「答題靠感覺」，所以無法準備！

現在的國文是門「技術活」，要「快速閱讀」、「快速搜索資訊」、「進行檢索、統整並交叉比對驗證」（絕不是靠「感覺」）。記得重新省視上述「心法」，掌握正確的方向，做正確的事情，才能一往無前，穩操勝券！