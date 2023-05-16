設備改善前 中捷一有異狀按鈕煞車

中捷再祭出改善措施，完成硬體設備前，比照颱風天七級風狀態，即刻全程打開車頭駕駛台，提高警惕。記者洪敬浤／攝影 台中捷運遭吊臂擊中，議員昨質詢指出，中捷復駛後運量少兩成、平均日減7000人，復駛倉促讓乘客難安心。中捷昨起再祭出改善措施，異物偵測硬體設備未完成改善前，將比照颱風天七級風狀態，列車行駛時由隨車員將駕駛蓋板打開，一有異狀可立即按下緊急煞車按鈕。

中捷事故，軌道周邊工程管理引發關注，立法院交通委員會昨到台中捷運豐樂公園站考察，並進行捷運運作安全檢討。交通部昨也允諾以4大方向檢討，本周先盤點台鐵、高鐵及各地捷運等軌道異物入侵防護機制，後續納入各式障礙物情境模擬，並檢視如何落實地方政府執行捷運路線禁限建規定、提升偵測系統養護，及加強人員應變訓練。

盧秀燕昨出席太平公開活動時表示，中捷事故是禍從天降、外來的意外造成，但仍須不斷檢討精進行車安全，中捷及市府提出不少精進與優化措施，馬上可以做的，立即改進。另外，中捷綠線全線大體檢，包括沿線高樓建築，都可能有異物飛出來打到捷運。

盧說，市府對傷亡者一定全權負責、加強照顧，也要求肇禍建商負起理賠責任。

議員江肇國昨質詢時指出，中捷事故發生次日全線就恢復正常營運，但周四到周日運量共11.9萬人次，比照4月周四到周日平均運量15萬人次，4天減少3萬多人次。他說，不能靠目測就在事故隔天復駛，難怪民眾不敢搭，先改搭公車。

對於中捷再祭出的改善新措施，議員林祈烽表示，隨車員變成司機員，非專業人員可以駕馭駕駛平台？中捷說，隨車員都經過駕駛訓練，捷運屬專屬軌道，行車環境相對單純。

藍、綠議員昨持續究責，藍營議員要求訂出改善時間表，尤其應盡速研議軌道障礙物偵測系統等，相關SOP也要趕快擬定，將高空墜落物列入演練項目，更要求要追究建商責任，不能讓檢討SOP變成替建商開脫。綠營議員則質疑，重達3.3公噸的吊臂掉落軌道後，中捷改進SOP，但仍要對事故負責，並要求加強安全檢測。