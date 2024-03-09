美中台博弈／習近平的接班人難題

習近平的繼承問題，是研究中國政治的「終極的已知未知」（the ultimate known unknown），我們不知道習何時會從總書記的位子退下來，我們也不知道他將如何下來，我們更不知道他會不會挑選一位繼承人，我們甚至不知道繼承人是如何挑選出來的。

但有鑑於中國大陸在全球政治中的重要性，可以確定的是，這是必須嚴肅面對的課題，尤其在這次兩會之後，取消了一年一度國務總理記者會，更凸顯習近平的絕對地位，也讓未來誰會取代他，格外要緊。

由於題目敏感困難，目前多為國際方面的研究，包括學術界有唐志學（Joseph Torigian）研究蘇中菁英權力鬥爭的專著《聲望、操弄與強制》，媒體界則有華爾街日報記者王春翰所著的《Party of One: The Rise of Xi Jinping and China’s Superpower Future》，亞洲學會的研究員牛犇（Neil Thomas）最近也致力於探索這個題目。

現在要做任何猜測是很難的，二○一七年十九大前，外界紛紛猜測習近平會確立接班人，當時貴州省委書記陳敏爾，被日本媒體、甚至是美國《外交政策》期刊，封為未來的中國領導人，結果陳敏爾至今連政治局常委都不是。

習當然可能不指定接班人，繼續做下去，到了二○三二年中共廿二大，他才七十九歲，反觀今年十一月滿八十二歲的美國總統拜登都要競選連任，鄧小平南巡時已八十七歲，外界怎能批評習近平年紀太大？

總書記獨尊 六常委皆無權

現在外界認為中共政治局雖是七常委，但總書記至高無上，其他六常委「分憂不分權」，有的只是工作負擔，由習授予權力，隨時可能收回，其他六常委各管一塊，看不出來有人黨政軍輪番歷練，有接班人的態勢。

六常委中還有等級之分，其中最有權的兩位：李強排名第二，既是總理又管經濟，另有中央書記處常務書記、中辦主任蔡奇，既管黨務又掌安全，最近屢獲習的嘉勉，聖眷正隆，足與李強分庭抗禮，兩人又正好是習下屬兩大派系的領頭人物，蔡奇是福建幫，而李強是浙江幫，但也可能是習刻意造成兩人相互競爭，好分而治之。

有人說，蔡奇參贊機要，會是首先知道習近平生理、心理狀況的人，也有人說，目前國家強制工具都控制在福建幫手上，還有人說，雖然韓正擔任的國家副主席，看似不起眼，但在習不能視事時，卻是唯一可以名正言順代理其職位的人。

倉促找接班 削弱自身權威

但這些傳言都抵不過權力的邏輯：習不可能短期內任命接班人，因為這樣做會削弱習本身的權威，造成自己支持陣營中的分裂，最終讓自己的政治遺緒中斷，甚至危及自己的安全。

這就是典型的繼承難局（Succession Dilemma）：如果指定的接班人為了要有效接班，就要開始累積權力，導致大家開始往新的權力中心靠攏，這自然會危及現有的領導人，但是如果不開始經營班底，屆時會接不了班。

可是在極權的政治體系中，權力即生命，沒有了權力，下場堪慮；哈佛大學政府系王裕華教授在《興衰：菁英網絡演變與帝制中國》研究中發現，凡不是因死亡而交出皇權的皇帝，有接近六成是死於非命、自殺或被迫遜位。也有政治學家統計，在上個世紀，約四成的西方國家獨裁者離開職位後，不是被流放、下獄，就是死亡。

交棒若太遲 功業難保延續

但是不選定繼承人，短時間雖避免權力危機，也可以讓手下人人有希望，個個沒把握，但如果懸疑過久，也會造成反彈，甚至可能醞釀造反，長期對自己的功業，甚至歷史評價，造成不可測的影響。換言之，沒有自己選定接班人，就無法控制自己的遺緒（legacy）。曾國藩說，要成就大事業，必先選定接班人，道理在此。

所以習的繼承難題，就必須在可能削弱現有權力，以及為了未來功業，兩者之間不斷求取平衡，而且很有可能選定了第一位繼承人，在考察不符合標準之後丟棄不用，再立第二位。

基於以上的權力邏輯，習不會很早確定接班人，但他愈晚指定接班人，其權力基礎就愈薄弱。最糟糕的，就像是毛澤東死前的模式，當時毛已經選定了王洪文作為接班人，但是老人多疑，而且考慮很多，死前五個月，毛急速拔擢華國鋒為接班人，結果華國鋒不僅不能貫徹毛壓制鄧小平的遺志，甚至還被脅迫同意政變，逮捕四人幫。

習打破慣例 難預測接任者

之所以中共選擇接班人會是如此神祕，是因為沒有規則，最接近的一次，也是中共政治慣例最成熟的一次，就是二○一二年前，習近平與李克強進行黨內幹部的假投票，結果習近平勝出，成為黨總書記，李克強變成第二位的總理。可是習近平當政十年，黨內政治慣例被他自己破壞殆盡，接班人的正統性，如今沒有規則可以依靠。

習最關心的，當然是接班人承繼自己民族復興夢的大業，從歷史上來看，如果習交棒之際，中國是形勢大好時，接班人較可能繼續習的路線，可是如果中國遭遇困難，繼承人將可能不會走習的方向；從中共黨史來看，當毛過世時，社會中對文革的怨氣已經快要炸鍋，華國鋒與鄧小平藉機轉向改革開放，而當二○一二年習近平剛上台時，大家對於江、胡所累積下來的腐敗，也忍無可忍，這才促成習近平前所未有的反腐掃蕩。

不過可以確定的是，習的繼承人絕對不會如他這麼有權力，這意味著會有更多的權力分享，也許回到胡錦濤時代的集體領導制，新一代領導人的成長經驗，不會再有文革的烙印，也不會繼承太多民族的自卑或自大，也許這對台灣，對亞太各國，甚至對全世界，是件好消息。