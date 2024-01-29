落實賴清德政策 要看新閣揆柔軟度

「總統賴清德的政策能否落實，要看行政院長與民進黨立院黨團幹部，與在野黨的溝通能力！」針對賴清德在大選期間端出的政策牛肉能否落實，彰師大教授劉兆隆受訪時這樣說。他也認為，朝小野大下，賴的政策一定會打折扣。國民黨立委林為洲受訪時則說，社宅、百億癌症基金之類的政策落實機會較高。

開不少政策支票

準總統賴清德在競選期間，曾提出「國家希望工程」的一系列政策，包括發展「可信賴AI」、推動「多元綠能」，進一步推動「0到6歲國家一起養2.0版」、「長照服務3.0版」與「0到22歲擴大支持」等政策，協助台灣企業數位轉型與淨零轉型等。

他還指出，要繼續興建社宅，2032年要達到50萬戶目標，並將核電廠除役，設立百億癌症新藥基金、百億青年圓夢基金，並推動成立體育暨運動發展部與《優秀運動選手輔導方案》2.0版。

但由於民進黨在此次選舉變成第2大黨，無法像蔡英文總統時期掌握絕對多數，賴清德要如何實踐這些政策令人關注。

幹部協調能力是關鍵

對此，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆受訪時表示，賴清德的政策是否能推行成功，要看行政院長、國會議長與民進黨的國會三長（總召、幹事長與書記長）是誰，能否善於與在野黨進行有效的溝通與協商，如果有一位身段比較柔軟的行政院長，賴清德的政策被在野黨接受的機會較高。

他也提到，在國會部分，過去如前立法院長王金平等人，在國會就扮演很重要的協調角色。未來，賴清德的許多政策是否有高機率打折扣呢？劉兆隆肯定表示會，而且如今國會三黨不過半，賴清德若要展現誠意，需跟各個在野黨領袖進行會談，及到國會進行總統國情報告。

福利政策方向相同

民進黨立委鍾佳濱受訪時則提醒說，賴清德的「國家希望工程」中，很多政策其實在野黨並不反對，但會認為政府給的不夠多，因此在選舉期間提出政策時，會互相競價。他強調，但民進黨除了「國家希望工程」政策外，還有國防、軍事採購等項目，執政者需要全面思考這些政策的可行性。

「其實不擔心政策無以為續，而是要避免加碼過度！」鍾佳濱舉例說，老農年金政府給每月8100元，但有在野黨希望加碼到1萬，而過去朝小野大的政治現實下，在野黨本就容易有加碼的競爭。因此，他也向在野黨喊話說，雖然一些政策大方向相同，但在執行上還是要有整體考量，不能漫天喊價。

民進黨立委許智傑受訪時則說，未來國會勢必要跨黨派合作，事實上，過去民進黨跟在野黨共提法案就相當頻繁。他傾向跟理念比較相近的政黨合作，爭取召委跟優先法案的主導權，較能幫助賴清德準總統實踐「國家希望工程」。

先看國情報告意願

國民黨新科立委牛煦庭受訪時說，接下來將會是賴清德政府與國會之間彼此試探的過程，他認為可以先從賴清德是否願意到立法院做國情報告來評估，如果賴清德釋出善意，那後續立法院的對話空間就可以很大。如果沒有講好，未來的議事攻防也很有可能陷入焦土作戰。

牛煦庭強調，國民黨已經沒有退路，一定會發揮52+2的國會力量團進團出，因此就要看賴清德的決策模式，還有如何用人，觀察賴清德是否會像過去一樣在小圈圈決策。他說，民生議題在野黨也願意討論，期待賴政府能改善過去8年在內政的諸多弊端，倘若賴政府仍一意孤行，「決策走不出辦公室是可預期的！」

建設類不會擋

國民黨立委林為洲受訪時則說，建設類的政策，如社會住宅、百億癌症基金等，在野黨支持的機會很高，過去建設類的預算在野黨也都支持、很少刪，除非是像前瞻預算透過舉債，規模還高達8800億，而且計畫執行很多爭議，這種在野黨就會要求檢討。

他也舉例說，社會住宅的預算立法院各黨團都支持，但過去蔡政府時期，營建署認為社宅建案發包就算達成，截至去年三月底，「政府興建社宅」達成73031戶，達成率為60%；但在細項中可見，既有、完工的僅有24636戶，其餘都是興建中、待開工或是規畫中，是政府執行沒有到位，在野黨沒有不支持。







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