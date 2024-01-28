侯友宜嘉南謝票 「看到國民黨潛力」

國民黨昨天在台南及嘉義縣市舉辦感恩茶會，新北市長侯友宜及黨主席朱立倫皆出席，基層點出國民黨現在需要改變，吸引年輕人願意認同，侯友宜說國民黨要去除包袱，爭取中間選民和年輕人認同，朱立倫表示，未來目標把年輕人找來國民黨，改革一定要繼續，加強培養年輕人才有希望，將在嘉義縣設立委為民服務專區扎根基層。

朱立倫、何友宜上午先到台南市感恩茶會，朱立倫表示，台南是相當困難的選區與環境，但不能失志，後續一定要開始找人才、培養下一屆縣市長選舉戰鬥的人才，拚下去才有機會，相信即便在深綠選區，只要有決心，提名優秀、願意經營地方的年輕人，就能贏回來。

侯友宜說，國民黨這一次各地首長、黨公職空前的團結，可看到國民黨有無限的潛力，但未來的選戰，要將國民黨認真打拚的理想，讓青年朋友認同，並傾聽年輕人的想法。

侯友宜隨後回到故鄉嘉義謝票，現場聚集數百位鄉親為他加油，侯友宜說，感謝「家己人」的支持，一定會飲水思源，在新北市盡力協助嘉義的事務；嘉義縣要長期扎根，爭取更多人認同，國民黨也要盡量去除包袱，變成不一樣的國民黨，才能夠獲得中間及年輕選票的認同。

在嘉義市謝票時，侯友宜對於不能勝選深感抱歉，與朱立倫、嘉義市長黃敏惠等人深深一鞠躬。侯友宜表示，國民黨正在蛻變中，縣市首長、民意代表都逐漸年輕化，也會在國會發揮在野監督力量，未來4年一定脫胎換骨。朱立倫表示，54名立委、15名縣市長會團結一齊，會繼續改革、改變、持續培養年青人才。

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