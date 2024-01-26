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尾牙沒邀蔡壁如 黃暐瀚貼「賴清德宴請落選人照」曝：政治眉角差在這

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡壁如近日忙於在台中海線謝票，被問及有無參加民眾黨尾牙，她坦言「沒有人通知我」。記者游振昇／攝影
蔡壁如近日忙於在台中海線謝票，被問及有無參加民眾黨尾牙，她坦言「沒有人通知我」。記者游振昇／攝影

民眾黨立委候選人蔡壁如落選，如今又傳出她沒有受邀民眾黨尾牙。對此，媒體人黃暐瀚貼出總統當選人賴清德宴請落選候選人的合照，並笑稱「有的黨，落選的，也聚在一起吃飯，有的黨，落選立委居然連尾牙都沒被通知。政治的眉角，就差在這邊」。

民眾黨24日晚上在台北市舉辦尾牙餐敘，網紅劉宇（四叉貓）、愛莉莎莎、館長、丁特、2Chill等多名與民眾黨無關的人都有出席，然而代表民眾黨在台中參選立委的蔡壁如卻沒有受邀。

蔡壁如被媒體問及有無參加民眾黨尾牙，她坦言「沒有人通知我」，笑稱「可能是距離的美感」，並強調近日自己都忙於在台中海線謝票。

黃暐瀚在臉書貼出賴清德宴請落選候選人的合照作為對比，他表示，「有的黨，選後共識營，勸新科立委多讀書，少應酬；落選的，也聚在一起吃飯送溫暖，鼓勵別放棄。有的黨，落選立委居然連尾牙都沒被通知。政治的眉角，就差在這邊」。

網友紛紛留言「無情的對待」、「不急，才剛開始，跟在柯身邊的人從以前到現在有幾個？戲才開始我們旁邊看」、「這就是政黨黨性不同，黨主席高度不同就會有不同的結果。男怕入錯行女怕嫁錯郎，用於政黨的選擇也適用」、「就看下次中區餐會、南區餐會、東區餐會會不會通知了」、「天氣冷，人心更冷」、「這真的是太離譜了」、「政治是現實的，平常心看待就好」。

還有網友批評政治就是如此的黑暗，「像柯p黨的蔡璧如，吃尾牙沒通知，選立委還是國民黨的幫忙，柯p把他的人給下放到台中沒理蔡璧如，現在吃尾牙也沒通知，把蔡璧如當什麼，柯p還想選2028，夢裡有，別想了，一個反反覆覆的人，沒救了」。

尾牙 民眾黨 蔡壁如 黃暐瀚 賴清德

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民眾黨台中市一選區立委候選人蔡壁如高票落選，如今黨內又對她又許多不滿，她坦承沒有參加民眾黨的尾牙，甚至也沒有人通知她。媒體人吳子嘉表示，蔡壁如未受邀出席尾牙，屬於比較低層次的鬥爭，就像小朋友的處理方式，他笑稱「這些人（指民眾黨）就是簡單粗暴」。

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