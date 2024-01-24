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選務瑕疵仍多 民眾黨籲加速通訊投票

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨24日呼籲政府檢討選務，並儘速推動不在籍與電子投票。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨24日呼籲政府檢討選務，並儘速推動不在籍與電子投票。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「選舉開票時，還是會有票匭底部無封條，先整票再唱票等現象，盼未來不要再發生！」民眾黨準立委黃珊珊24日指出，選務人員很辛苦完成開票，但因中選會宣導不力、選制落後等原因，才會出現計算錯誤等疏漏；民眾黨立委黃國昌則盼政府加入通訊投票，到最後全採電子投票。

SOP未嚴格遵守

黃珊珊在記者會中強調，台灣民主已30多年，但在選務執行上還是有爭議，投開票所SOP執行沒有落實而出現疑慮，包括領票數與總得票數不符、未依規定在開票前公佈領票數、先整票再唱票、選務人員不清楚規則（開票可以錄影）、投開票報告表填寫疏漏，與票匭底部沒有封條等。

她舉例並拿出照片與影片說，有接到許多監票部隊回報這些爭議狀況，尤其在中南部鄉下地區，容易出現「先整票再唱票」的狀況，而且還有投開票所出現總統總得票數與領票數多1百張的狀況，「怎麼可能投票的人比領票的還多？」黃珊珊質疑，中選會難道不用檢討相關狀況？

質疑選務公正

「行政院長陳建仁說相關缺失已經改正，但下次選舉是2026年，要如何正明已經改正！」同黨準立委陳昭姿批評，民眾近年來對選務執行的關注度更高，因此網路上出現開票疑似有問題的影片更多，中選會不思檢討，卻反控「有心人士捏造」作票假訊息等，相當不應該。

民眾黨準立委黃國昌也說，中選會主委李進勇雖號稱已註銷民進黨黨籍，但民進黨黨規規定，如果沒有擔任司法、監察與考試委員等公職後，就可恢復黨籍，因此如李進勇、監察院長陳菊等人註銷黨籍是「打假球」，但這些單位都相當要求行政中立，如此「假註銷」黨籍怎能讓民眾相信他們的超然公正？

推動不在籍與電子投票

因此，他們呼籲從公投開始，加入公投的通訊投票，中期內加速國境內總統副總統選舉的通訊、移轉投票與特別投票所的立法，也就是所謂的「不在籍投票」與「電子投票」。黃國昌強調，印度、巴西、愛沙尼亞與美國等國家的國家級選舉與市級選舉都已採用電子投票，盼台灣儘速跟上世界趨勢。

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不在籍投票 中選會

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