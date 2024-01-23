國民黨2028有望翻盤？沈富雄曝1點必須做到 再點名趙少康出手

2024總統大選，國民黨「侯康配」最終敗給民進黨，雖立委席次重回國會第一大黨，但前立委沈富雄也直言，侯友宜在敗選後，國民黨衰亡的命跑不掉，現在大家把希望寄託在台中市長盧秀燕的身上，盼她在2028能夠奪下勝利，但不要太樂觀。此話一出，也引起外界議論。

2024-01-23 13:33