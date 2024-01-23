國民黨2028有望翻盤？沈富雄曝1點必須做到 再點名趙少康出手
2024總統大選，國民黨「侯康配」最終敗給民進黨，雖立委席次重回國會第一大黨，但前立委沈富雄也直言，侯友宜在敗選後，國民黨衰亡的命跑不掉，現在大家把希望寄託在台中市長盧秀燕的身上，盼她在2028能夠奪下勝利，但不要太樂觀。此話一出，也引起外界議論。
沈富雄在廣播節目《POP大國民》中表示，從這次全國得票地圖可知藍色的是竹苗、花東以及離島，「這是國民黨最糟糕的圖，這是非常不好的」。沈富雄說，其實這也不只是侯友宜一個人的問題，是整個黨的問題，如果一直都是老樣子，就算2028派盧秀燕出來選總統還是一樣。
沈富雄建議，國民黨如果要活下去，「在台灣一定要跟主流民意一致，不能一天到晚在乎北京的觀感」。另外沈富雄也說，如今國民黨面臨內憂外患，能修正這點的只有趙少康，「他起碼敢講一些國民黨不敢講、不願意聽的話，趙少康講了，出手修理他的人不多」。
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