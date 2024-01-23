新聞眼／先黨後政 賴清德改革添新動能

民進黨主席賴清德當選總統，在就任總統之前，先調整黨務人事。原任黨秘書長許立明上周請辭獲准後，一連串安排可以看出三大意義：除了賴清德希望未來黨務主管朝年輕化邁進，其次是希望民進黨能加強戰力，第三則是希望民進黨與時俱進，跟上時代的腳步。

許立明請辭後，賴清德指示由副秘書長楊懿珊代理秘書長，其實就是促進民進黨年輕化的第一步。過去秘書長的位子，很少由幕僚型人物擔任，但楊懿珊是基層黨工出身，雖是總統府秘書長林佳龍核心幕僚，本身卻沒有派系色彩，有助於和各部門溝通；賴也可在五二○就任總統前專心改革黨務，借力使力。

民進黨昨再釋出黨務新人事，其中，王義川接任政策會執行長，代表賴清德有意改變民進黨與民眾的溝通方式。王義川雖然擁台大博士高學歷，也曾任政務官，但風格卻非常「接地氣」，當過導遊、擺地攤，多元的工作經歷讓他能夠在選戰過程中將政策「化繁為簡」向民眾說明，也能夠以民眾聽得懂的語言為民進黨辯護。尤其這次民進黨流失年輕選票被檢討，王義川也認為必須重視，未來執掌政策會，有助民進黨的論述年輕化。

將接任新聞部主任的吳崢則是民進黨鎖定已久的人才，民進黨曾希望延攬吳崢擔任青年部主任，但沒有成功，隨後賴清德邀請吳崢參選新北市中和區立委，也衝出比預期更高的得票。選後賴清德再邀吳崢進黨部，執掌新聞部且擔任發言人，除了是栽培人才，也凸顯民進黨願意給年輕人機會。

大選結束後，民進黨馬上就要面臨二○二六年地方選舉，為了爭取年輕人支持，改革勢在必行。其實，除了目前檯面上釋出的黨務主管新人事之外，民進黨還有許多部門也缺人，亟需人才進駐。對賴清德來說，新人事代表了新動能，尤其民進黨已經是一個卅七歲的政黨，年輕化的改革，絕對是必走的路。

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