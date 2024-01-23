賴清德啟動民進黨中央黨部改組 拚年輕化

大選落幕，總統當選人、民進黨主席賴清德啟動民進黨中央黨部人事改組，盼黨部注入新動能。據了解，新聞部主任將由剛在新北市中和區落選立委的吳崢接任，並兼任發言人。由於民進黨立委羅致政辭任政策會執行長，改由不分區立委被提名人王義川接任。

現任民進黨發言人卓冠廷續任；原賴清德競選總部發言人戴瑋姍則調任民進黨發言人。另原新聞部主任張志豪調任組織部主任。這一波人事改組主要以「年輕化」及「加強戰力」為主軸，異動名單將在明天中常會公布，二月一日上任。

至於外界關心民進黨秘書長是否有新人選？黨內人士表示，目前秘書長由原副秘書長楊懿珊代理，可幫助賴清德推動黨內改革，外界不用過度猜測。

此外，第十一屆立委將於二月一日報到，民進黨上緊發條，今天上午將在立法院舉行新科立委共識營，就國會議事、黨團運作進行說明，賴清德也將到場精神喊話。

由於賴清德是副總統，也是總統當選人，立法院維安嚴加準備，預估今天上午賴清德到場前，就會有特勤依慣例到場勘查地形，確保「準總統」安全滴水不漏。另據了解，賴清德雖已當選總統，但個人維安仍依副總統規格，並未升級。

根據規畫，今天共識營先由賴清德致詞，隨後立法院長游錫堃發表民主國會演說，再由民進黨團總召柯建銘說明立法院黨團運作。

根據記錄，歷任民進黨主席都會到立法院黨團致意，凸顯全黨在新國會並肩作戰的決心。二○一六年，蔡英文總統也以黨主席及總統當選人身分到立法院參加黨團大會。賴清德以民進黨主席身分赴立法院雖非首例，但他亦是現任副總統，出席立院黨團大會則是首例。

民進黨立委林俊憲表示，賴清德在朝小野大時期，曾經擔任民進黨團幹部，知道要讓國政順利進行，國會的支持是關鍵，所以親自到立法院一趟，確保府院之間的溝通管道暢通；尤其民進黨立委席次減少，因此更需要團結，沒有容忍跑票的空間，表決時每一票都很重要。

關於黨內人事，吳崢曾參加太陽花學運，二○一五年加入時代力量，二○一九年退黨。他出生在美國，曾為了參選議員放棄美國籍；此次被賴清德徵召參選新北市中和區立委，雖敗給國民黨前立委張慶忠之子張智倫，但在選戰過程中累積高人氣，已被民進黨高層視為下次有機會再戰。

王義川此次名列不分區立委提名第十四，一直被視為「不安全名單」，但選戰過程中頻繁參加政論節目，口才聲名大噪，還被視為民進黨最後衝刺階段的催票功臣。民進黨立委許智傑表示，賴清德希望打造「民主大聯盟」，王義川及青年世代都相當有聲量，延攬入黨服務是相當好的布局。

賴蕭感恩便當會開跑

【記者劉星君、宋原彰、卜敏正／連線報導】總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴昨天在高雄、屏東啟動全台感恩便當會、茶會，賴清德說，未來他領導國家會守護國家主權、民主、自由，重視人權的生活方式，持續加強國防、和民主陣線站在一起，更要推動台灣經濟；他是台灣隊長，選舉雖結束，台灣隊沒解散，希望大家繼續對政府提出建言。

賴清德、蕭美琴在高雄和樂宴會館鳳山店辦便當會，高雄市長陳其邁、八名立委當選人、市議會議長康裕成及競選總部、後援會幹部及百工百業支持者參加，現場湧進入近千人。

除了在高雄、屏東辦感恩餐會、茶會，賴清德也到高雄、屏東多間寺廟參拜祈福，受到支持者熱情歡迎，爭相合影、請求簽名。

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