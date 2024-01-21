柯文哲今展開謝票行程被靈魂拷問 陳佩琪突喊「這句」讓他表情驟變

「未來4年繼續支持柯文哲！」民眾黨21日在台北展開謝票行程，雖然選舉完已一周，但現場仍擠滿上千名支持者，搖著民眾黨的競選旗幟、高喊「阿北加油！」柯文哲與黨公職也到場向支持者表達感謝，並表示不會放棄，未來會繼續以認真、誠信的態度為民眾爭取權益。

小草會繼續茁壯

榮星花園的表演空間擠滿熱情的支持者搖旗吶喊，首先由民眾黨的雙北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、陳世軒與林珍羽登場謝票。陳宥丞說，大家過去藍綠都投過，但如今為了超越藍綠而支持民眾黨，讓兩大黨都見識了第三勢力的力量，希望「小草」們繼續努力。

接著區域立委候選人李有宜、李慕妍也分享自己的選戰經驗，李有宜說，她參選的五股蘆洲三重選區原本不會看好，但她最後拿到該選區立委林淑芬的對手最高票。8位不分區立委候選人也都到場相挺，其中黃國昌與黃珊珊獲得最大的掌聲，黃珊珊笑說，小草們2026與2028年要繼續支持柯文哲，獲得全場的歡呼。

柯盼太太別再發文

柯文哲隨後與太太陳佩琪的陪同下登場，全場高喊「阿北加油」，柯文哲也接受現場4位議員的提問，台北市議員陳宥丞問柯，民眾黨是否會泡沫化？獲得柯文哲堅定回應「不會」，因此被處罰喝「酸」的飲料；接著黃瀞瑩、林珍羽分別問「甜」與「苦」的問題，但柯文哲都有回答出來。

輪到新北市議員陳世軒問時，直球對決問柯文哲「民進黨的幕僚有比我們強嗎？」柯文哲笑回「你們比較物超所值！」讓全場歡呼。不過最後壓軸換陳佩琪靈魂拷問柯文哲時，陳佩琪笑說「未來會在臉書發文分享」，讓柯文哲表情驟變，直驚呼「你不要再發文了，」驚慌失措的樣子讓全場都哄堂大笑。

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