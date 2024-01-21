禁用抖音社群戰吃虧 綠大咖攻Threads平台

總統大選落幕，民進黨雖然在總統勝選，立委選戰成績卻不盡理想，且流失大量青年票，成為大選檢討重點。選後民進黨明星黨公職開始加強社群平台，開通「Threads」平台帳號，和年輕支持者接觸、溝通，包括準總統賴清德、立委林俊憲、準立委王世堅都進駐，連競選連任失利的民進黨立委鄭運鵬、高嘉瑜都加入，搶攻年輕選票布局未來。

Threads是臉書旗下社群平台，自Instagram延伸出一個以文字為主的社群平台，並與Instagram連動，用戶可在平台上發布短影片、照片及文字。也因為英文發音，被網友們稱為「脆」或「串串」。

賴清德前天晚上也有別於以往透過臉書發文，改以Threads錄製一段談話指出，感謝大家這幾天來threads給他支持、建議，他都有看到，未來也會常來Threads和大家串串門子，歡迎大家有任何想說的話都可以標記他，也希望大家無論是貓派還是狗派，都要繼續為台灣「派下去」。

民進黨人士表示，綠營禁用抖音，在社群戰中形同吃了一大悶虧，選後內部檢討指出，社群平台應該多角化經營，不能只有臉書和instagram，年輕族群廣泛使用的社群平台Threads因此成為焦點，從議員鄉代到準總統都投入其中。

綠營人士指出，目前藍白陣營的社群主力，藍營仍以基層社團及透過人際網絡串連的LINE群組為主；白營則是在抖音市場占先機，透過短影音對年輕人的宣傳效果顯而易見。民進黨意識到Threads市場需要經營，雖已是亡羊補牢，但猶未晚矣，盼能藉此找回過去民進黨擅長的社群優勢。

民進黨立委王定宇表示，最近Threads平台在綠營間引起很大轟動，原因在於年輕人喜歡看政治人物互相留言、消遣，甚至發廢文，大家喜歡看到真實、輕鬆一面，而不是每個貼文都跟政治工作有關。

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