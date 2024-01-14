賴清德558萬票勝選 面臨「朝小野大」考驗

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統大選結果昨（13）日出爐，民進黨總統候選人賴清德以558萬票、40%得票率當選第16任總統，打破同一政黨無法執政超過八年的魔咒；在立委選舉部分，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨八席，無黨籍有兩席。藍綠白三黨皆未過半，賴清德未來執政將面臨「朝小野大」的考驗。

賴清德延續民進黨政權，未來兩岸關係發展備受關注。賴清德強調，維持台海和平穩定，是他擔任總統的重要使命，將依照中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，他也有守護台灣的決心。

他也向中國喊話，台灣的半導體產業是全球珍惜的資產，希望中國也能共同珍惜這個產業。

賴清德昨日勝選後召開國際記者會，感謝蔡總統及執政團隊夥伴八年來為台灣改革與建設打下深厚基礎，他將與副總統當選人蕭美琴在此基礎上加倍努力，讓國家穩健前行，讓人民過好日子。

然而在國會選舉，民進黨未能維持過半席次，賴清德表示，這代表民進黨努力不夠，的確需要虛心檢討，選舉結果顯示人民期待「有能力的政府」和「有效率的制衡」，他充分理解，完全尊重新的民意。他也恭喜國民黨與民眾黨斬獲立院席次，希望未來能一起團結合作，包括內閣組成將不分黨派用人唯才、有爭議的議題會尋求共識。他強調，面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治。

這次總統大選民進黨提名賴清德、蕭美琴搭檔，拿下558萬多票，得票率40%；國民黨提名的侯友宜、趙少康則獲得467萬票，得票率33.4%；民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈得到369萬票，得票率約26.4%。

至於立委選舉結果，國民黨拿下52席，若加計兩席無黨籍藍營友軍，合計達54席，民進黨拿下51席，另外台灣民眾黨則奪得八席，三黨皆未單獨過半。因民進黨未能完全執政，賴清德及未來內閣團隊沒有蜜月期，必須立刻展開朝野合作，考驗調和鼎鼐功力。

民進黨區域立委除了守住台南、高雄、嘉義、屏東外，桃園全軍覆沒，台中也僅拿下兩席。

中選會昨日表示，總統副總統投票選舉人數共約1,954萬人，投票人數約1,404萬人，投票率71.86%；區域立委、不分區立委投票率也超過七成。

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